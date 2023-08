સની દેઓલની ગદર 2 એ બોક્સ ઓફિસ પર મચાવી ધૂમ, OMG 2 ને પછાડી

ગદર 2 એ બોક્સ ઓફિસ પર ધમાલ મચાવી દીધી છે. અક્ષયને OMG 2 માટે પણ ઘણી આશા હતી, પરંતુ ગદર 2 સામે અક્ષયની ફિલ્મ નિષ્ફળ સાબિત થઈ રહી છે. સની દેઓલની ગદર 2 એ દરેક જગ્યાએ સિનેમાઘરોમાં ધૂમ મચાવી દીધી છે. ચાહકો ફિલ્મ પાછળ પાગલ થતા જોવા મળે છે. આનાથી મોટો પુરાવો શું હોઈ શકે કે અઠવાડિયાના દિવસોમાં પણ ફિલ્મ જબરદસ્ત પ્રદર્શન કરી રહી છે.

CREATES HISTORY ON INDEPENDENCE DAY… Highest-ever biz on *15 August*… Yes, #Gadar2 hits the ball out of the stadium on #IndependenceDay … Fri 40.10 cr, Sat 43.08 cr, Sun 51.70 cr, Mon 38.70 cr, Tue 55.40 cr. Total: ₹ 228.98 cr. #India biz… BLOCKBUSTER RUN continues. #Gadar2 … pic.twitter.com/u3jJZpa5Je

સની દેઓલની ફિલ્મ જોવા માટે લોકો પોતાના વ્યસ્ત શેડ્યુલમાંથી સમય કાઢી રહ્યા છે. તમને જણાવી દઈએ કે છઠ્ઠા દિવસે ફિલ્મે ઘણી કમાણી કરી છે. 11 ઓગસ્ટે રિલીઝ થયેલી ગદર 2 એ શરૂઆતના દિવસે 40.1 કરોડ, બીજા દિવસે 40.08 કરોડ અને ત્રીજા દિવસે 51.7 કરોડની કમાણી કરી હતી. ફિલ્મે ચોથા દિવસે એટલે કે પહેલા સોમવારે 38.7 કરોડ અને મંગળવારે 55.40 કરોડની કમાણી કરી હતી. આ ફિલ્મે પાંચ દિવસમાં 228 કરોડની કમાણી કરી લીધી છે. એક રિપોર્ટ અનુસાર, ફિલ્મ છઠ્ઠા દિવસે એટલે કે બુધવારે 27 કરોડની કમાણી કરી શકે છે. આવી સ્થિતિમાં સની દેઓલની આ ફિલ્મ 6 દિવસમાં 250 કરોડનો આંકડો પાર કરી જશે.

#OMG2 is trending EXCEPTIONALLY WELL, the jump on #IndependenceDay is an EYE-OPENER… Fri 10.26 cr, Sat 15.30 cr, Sun 17.55 cr, Mon 12.06 cr, Tue 17.10 cr. Total: ₹ 72.27 cr. #India biz… #OMG2 is displaying strong legs at the #BO.

Let’s face it, the clash with #Gadar2 has… pic.twitter.com/5LSs6GDtyT

