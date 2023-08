સરકારની 170 શહેરોમાં ઈ-બસ સેવા શરૂ કરવાની યોજના

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન મોદીની અધ્યક્ષતામાં થયેલી કેબિનેટ મિટિંગમાં ઈ-બસ સેવા માટે રૂ. 63,000 કરોડની રકમને મંજૂરી આપી છે. સરકારની દેશનાં 170 શહેરોમાં ઈ-બસ સેવા શરૂ કરવાની યોજના છે. આ ઈ-બસ સેવા PPP મોડલ દ્વારા ચલાવવામાં આવશે. આ યોજનાંમાં કેન્દ્ર સરકાર અને રાજ્ય સરકારોની પણ ભાગીદારી હશે. ટિયર-2,3 શહેરોમાં ઈ-બસ સેવા શરૂ કરાશે.

આ શહેરોમાં ઈ-બસ સ્કીમમાં રૂ. 20,000 કરોડ કેન્દ્ર સરકાર આપશે. સરકાર 170 શહેરોમાં ઈ-બસ સેવા શરૂ કરશે, જેમાં ટિયર-2 અને ટિયર-3 શહેરોમાં ઈ-બસ સેવા શરૂ કરશે. સરકારે આશરે બે વર્ષ પહેલાં ઈ-બસ સેવા યોજનાનું એલાન કર્યું હતું. હજી હાલમાં જ સંસદીય સ્ટેન્ડિંગ સમિતિએ આ યોજનામાં વિલંબ બદલ સરકારની ટીકા કરી હતી. ત્યાર બાદ સરકાર એક્શનમાં આવી છે, જેનાથી આજે થયેલી કેબિનેટ બેઠકમાં આ ઈ-બસ સેવાની યોજનાની રકમને મંજૂરી આપવામાં આવી હતી. સરકારની આ યોજનાથી શેરબજારમાં ઓટો કંપનીઓના શેરોમાં તેજી આવી હતી.

આ સાથે કેબિનેટ બેઠકમાં રેલવેથી જોડાયેલા સાત પ્રોજેક્ટને પણ મંજૂરી આપવામાં આવી છે. આ પ્રોજેક્ટ પર આશરે રૂ. 20,000 કરોડ ખર્ચ અંદાજવામાં આવ્યો છે.

VIDEO | "The Vishwakarma Yojana has been approved by PM Modi in the Union Cabinet meeting today. The PM had talked about it in his Independence Day speech," says Union minister @AshwiniVaishnaw at a press conference. pic.twitter.com/tU2wKgkCz2

