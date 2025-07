IND vs ENG: ગિલે એક જ ટેસ્ટમાં બેવડી સદી બાદ સદી ફટકારી

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલે ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી ઇનિંગમાં સદી ફટકારી. પ્રથમ ઇનિંગમાં બેવડી સદી ફટકારનાર ગિલે બીજી ઇનિંગમાં 129 બોલમાં પોતાની સદી પૂરી કરી. ગિલ આ શ્રેણીમાં શાનદાર ફોર્મમાં છે અને બીજી ઇનિંગમાં પણ તેણે પોતાની તાકાત બતાવી છે. ગિલની શાનદાર ઇનિંગના આધારે ભારતની લીડ 480 રનને પાર કરી ગઈ છે.

Third & final session of the Day to begin 🔜

Tea Break on Day 4 of the 2nd #ENGvIND Test! #TeamIndia move 304/4 & lead England by 484 runs! 💪

ભારતીય કેપ્ટન શુભમન ગિલની શાનદાર સદીની મદદથી, ભારતે ઇંગ્લેન્ડ સામેની બીજી ટેસ્ટ મેચના ચોથા દિવસે ચાના સમય સુધી બીજી ઇનિંગમાં ચાર વિકેટે 304 રન બનાવ્યા હતા. આ રીતે, ભારતની લીડ 484 રન થઈ ગઈ છે. ગિલ અને જાડેજાએ અત્યાર સુધીમાં પાંચમી વિકેટ માટે 60 થી વધુ રનની ભાગીદારી કરી છે.

2⃣6⃣9⃣ in the first innings 🙌

💯 and going strong in the second innings 👏

Brilliant stuff from captain Shubman Gill in Birmingham! 🫡 🫡

He becomes only the third #TeamIndia captain to score hundreds in both the innings of a Test 👍 👍

Updates ▶️ https://t.co/Oxhg97fwM7… pic.twitter.com/yUkhFlurw3

