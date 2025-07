મરાઠી બોલવી પડશે… કાન નીચે ફટકારો પણ વીડિયો ન બનાવો: રાજ ઠાકરે

ભાષા વિવાદ પર આજે મહારાષ્ટ્રમાં રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે ભેગા થયા. બંને ભાઈઓએ 20 વર્ષ પછી સાથે સ્ટેજ શેર કર્યું. આ દરમિયાન રાજ અને ઉદ્ધવે મરાઠી પર ભાષણ આપ્યું અને ભાજપ પર જોરદાર પ્રહારો કર્યા. આ દરમિયાન રાજે કહ્યું કે મરાઠી બોલવી પડશે, જે કોઈ એવું કરવાનો ડોળ કરે છે, તેને કાન નીછે ફટકારો.

Mumbai, Maharashtra: MNS chief Raj Thackeray says, “They diverted issue saying Uddhav Thackeray son’s educated from english medium, we have list of leaders whom son’s educated from english medium. We educated from marathi language my son educated from english medium I want to… pic.twitter.com/MgYccZ1L3b — IANS (@ians_india) July 5, 2025

તાજેતરમાં, મહારાષ્ટ્રના કેટલાક વિસ્તારોમાં, વેપારીઓને મરાઠી ન બોલી શકવા બદલ માર મારવામાં આવ્યો હતો. આ માર મારવાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો હતો. આ સાથે, સરકારે આવું કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી કરવાની વાત કરી હતી. સમગ્ર મુદ્દા પર, રાજ ઠાકરેએ કહ્યું કે કારણ વગર કોઈને માર ન મારવો, પરંતુ જો કોઈ વધુ પડતું નાટક કરે છે, તો તેને કાન નીચે ફટકારો પરંતુ તેનો વીડિયો ન બનાવો.

સોશિયલ મીડિયા પર વીડિયો વાયરલ થયા પછી, ઘણા રાજકીય પક્ષોએ તેનો વિરોધ કર્યો. ઘણા સામાન્ય લોકોએ પણ કહ્યું કે આ પ્રકારની માર મારવી ખોટી છે. આ જ કારણ છે કે મનસે કાર્યકરોને ભારે ટ્રોલ કરવામાં આવ્યા હતા. હવે આ બાબતે રાજે સ્પષ્ટતા કરી કે આગલી વખતે જો તમે કોઈને મારશો તો વીડિયો ના બનાવો.

Mumbai, Maharashtra: MNS chief Raj Thackeray says, “There are many Army regiments (Maratha, Dogra, Jammu and Kashmir Rifles, Gorkha, and others) but when they operate against the enemy, they work together; they are not divided by language. So why are you making Hindi compulsory?” pic.twitter.com/QkCwzp8nmI — IANS (@ians_india) July 5, 2025

મરાઠી આવડવી જોઈએ – ઠાકરે

રાજ ઠાકરેએ કહ્યું કે ગુજરાતી હોય કે બીજું કોઈ, તેને મરાઠી આવડવી જોઈએ. જો તે મરાઠી નથી જાણતો, તો તેને મારવાની કોઈ જરૂર નથી. જો તે નાટક કરે છે, તો તેને કાનમાં મારવો. તેમણે કાર્યકરોને કહ્યું કે જે વ્યક્તિને મારવામાં આવી રહ્યો છે તેને કહેવું જોઈએ કે તેને માર મારવામાં આવ્યો છે. તમારે બધાને કહેવાની જરૂર નથી કે તમે કોઈને માર માર્યો છે.

અમે શાંત છીએ, મૂર્ખ નથી – રાજ ઠાકરે

રાજ ઠાકરેએ સરકાર પર બળજબરીથી હિન્દી લાદવાનો આરોપ લગાવ્યો છે. તેમણે કહ્યું, “હિન્દીભાષી રાજ્યોના લોકો અહીં રોજગાર માટે આવે છે. તેઓ અહીં આવે છે અને અમને હિન્દી શીખવાનું કહે છે.