બાલાસાહેબ જે ન કરી શક્યા, તે ફડણવીસે કરી બતાવ્યું: રાજ ઠાકરે

મહારાષ્ટ્રના રાજકીય ઇતિહાસમાં આજનો દિવસ નોંધાઈ ગયો છે. 20 વર્ષ પછી, પરસ્પર ફરિયાદો ભૂલીને, ઠાકરે બંધુઓની કેમેસ્ટ્રી ફરી એકવાર જોવા મળી છે. એક એવી તસવીર જોવા મળી જેની કોઈએ કલ્પના પણ ન કરી હોય. મનસેના વડા રાજ ઠાકરે અને શિવસેના (UBT)ના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરે વિજય રેલીમાં પહોંચ્યા. બંને સ્ટેજ પર આગળ વધીને એકબીજાને ગળે લગાવીને એક મોટો રાજકીય સંદેશ આપ્યો.

Mumbai, Maharashtra: MNS chief Raj Thackeray says, “…No one can bring Raj Thackeray and Uddhav Thackeray together but Devendra Fadnavis did it…” pic.twitter.com/Orw2XtowMG

મરાઠી ભાષાની ઓળખ બચાવવા માટે આ લડાઈમાં રાજ ઠાકરે અને ઉદ્ધવ ઠાકરે એક સાથે આવ્યા છે. ફડણવીસ સરકારે ત્રણ ભાષા નીતિ પર યુ-ટર્ન લીધા પછી આ વિજય રેલી યોજાઈ હતી. આ રેલી દરમિયાન, રાજ ઠાકરેએ સાથે આવવા વિશે કહ્યું, જે બાળાસાહેબ ન કરી શક્યા, ફડણવીસે તે કરી બતાવ્યું. તે જ સમયે, ઉદ્ધવ ઠાકરેએ કહ્યું, અમે સાથે આવ્યા છીએ, સાથે રહેવા માટે.

Mumbai, Maharashtra: MNS chief Raj Thackeray says, “They diverted issue saying Uddhav Thackeray son’s educated from english medium, we have list of leaders whom son’s educated from english medium. We educated from marathi language my son educated from english medium I want to… pic.twitter.com/MgYccZ1L3b

