ઉદ્ધવ ઠાકરેના ઘર પર ડ્રોન જોવા મળતા હડંકપ

શિવસેના (UBT) ના ધારાસભ્ય અનિલ પરબે એક સનસનાટીભર્યો દાવો કર્યો છે. તેમણે દાવો કર્યો છે કે પાર્ટીના વડા ઉદ્ધવ ઠાકરેના નિવાસસ્થાન ‘માતોશ્રી’ પર ડ્રોન ફરતું જોવા મળ્યું હતું. આ એક ઉચ્ચ સુરક્ષા ક્ષેત્ર છે, અને ડ્રોનના પ્રવેશથી હોબાળો મચી ગયો છે. સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ પર એક પોસ્ટ શેર કરતા અનિલ પરબે આ ઘટનાની તપાસની માંગ કરી. તેમણે આ ઘટના પાછળ આતંકવાદી કાવતરું હોવાની પણ શંકા વ્યક્ત કરી.

અનિલ પરબે તપાસની માંગ કરી

મુંબઈના બાંદ્રામાં સ્થિત માતોશ્રી એક અત્યંત સુરક્ષિત વિસ્તાર છે. અનિલ પરબે ડ્રોનનો ઉપયોગ કરીને ઘરનું ફિલ્માંકન કરવાનો દાવો કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે પરવાનગી વિના ઉચ્ચ સુરક્ષા વિસ્તારમાં ડ્રોનનો પ્રવેશ ખૂબ જ ગંભીર બાબત છે. અનિલ પરબે મુંબઈ પોલીસ દ્વારા તપાસની માંગ કરી છે. ડ્રોનની ઉડાન પાછળનું કારણ હજુ સ્પષ્ટ નથી. આવી સ્થિતિમાં, તેમણે મુંબઈ પોલીસને ડ્રોન ઉડાડનાર વ્યક્તિને શોધી કાઢવા અને તેની પાછળનું કારણ શોધવા માટે અપીલ કરી છે.

મુંબઈ પોલીસે જવાબ આપ્યો

જોકે, ઝોન 8ના ડીસીપી મનીષ કાલવાનિયાએ જણાવ્યું હતું કે ડ્રોન એક સર્વેનો ભાગ હતો, જે મુંબઈ મેટ્રોપોલિટન રિજન ડેવલપમેન્ટ ઓથોરિટી (MMRDA) ની પરવાનગી પછી ઉડાડવામાં આવ્યો હતો. ડીસીપીએ વિનંતી કરી, કૃપા કરીને ખોટી માહિતી ટાળવાનો પ્રયાસ કરો.

