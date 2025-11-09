હાફિઝ સઈદ કરી રહ્યો છે ભારત પર હુમલો કરવાની તૈયારી

લશ્કર-એ-તૈયબાના વડા હાફિઝ સઈદ ભારત પર હુમલો કરવાની તૈયારી કરી રહ્યો છે. આ વાતનો સંકેત લશ્કર કમાન્ડર સૈફુલ્લાહ સૈફના એક વીડિયો દ્વારા મળે છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યો છે. હાફિઝ સઈદ બાંગ્લાદેશ થઈને ભારત પર હુમલો કરવાની યોજના બનાવી રહ્યો છે. સૈફુલ્લાહનો વીડિયો 30 ઓક્ટોબરે પાકિસ્તાનના ખૈરપુર તામીવલીમાં યોજાયેલી એક રેલીમાંથી બહાર આવ્યો હતો, જેમાં તેણે યુવાનો અને નાના બાળકોને જેહાદ માટે અને ભારત વિરુદ્ધ ઉશ્કેર્યા હતા.

હાફિઝ સઈદ પોતાના પરિવાર માટે બદલો લેવા માંગે છે

વાઈરલ વીડિયો અનુસાર, કમાન્ડર સૈફુલ્લાહ સૈફ કહે છે કે ઓપરેશન સિંદૂરમાં હાફિઝ સઈદનો પરિવાર માર્યો ગયો હતો, પરંતુ તે ખાલી બેઠો નથી. યોજના ચાલી રહી છે, અને ભારત સામે બદલો લેવાની તૈયારીઓ ચાલી રહી છે. યુવાનોને જેહાદ માટે ઉશ્કેરવામાં આવી રહ્યા છે અને આતંકવાદી તાલીમ પણ મેળવી રહ્યા છે. લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT) ના સભ્યો પૂર્વ પાકિસ્તાનમાં સક્રિય છે, જેનો ઉપયોગ ભારતને યોગ્ય જવાબ આપવા માટે થાય છે. ભારત વિરુદ્ધ બાંગ્લાદેશનો ઉપયોગ લોન્ચપેડ તરીકે કરવાની યોજના છે.

યુવાનોને ભારત વિરુદ્ધ ઉશ્કેરવા

એ નોંધવું જોઈએ કે સૈફુલ્લાહ પાકિસ્તાની સેનાની પ્રશંસા કરતો હતો અને ભારત વિરુદ્ધ ઝેર ઓકતો હતો. રેલીમાં ઘણા બાળકો પણ હાજર હતા, જેમને લશ્કરના આતંકવાદીઓ જેહાદ શીખવીને અને ભારત વિરુદ્ધ બદલો લેવા માટે ઉશ્કેરીને, તેમને લશ્કરના આતંકવાદી બનવા માટે પ્રેરિત કરીને ભારત વિરોધી ભાવનાઓ ફેલાવી રહ્યા છે. જોકે સૈફુલ્લાહના દાવાઓની સત્તાવાર પુષ્ટિ થઈ નથી, પરંતુ વાયરલ વીડિયોને કારણે ભારતીય ગુપ્તચર એજન્સીઓ સક્રિય થઈ ગઈ છે. દાવાઓની ચકાસણી કરવાના પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે.

હાફિઝ પર $10 મિલિયનનું ઇનામ

એ નોંધવું જોઈએ કે હાફિઝ મુહમ્મદ સઈદ 2008ના મુંબઈ આતંકવાદી હુમલાનો માસ્ટરમાઇન્ડ છે. તે લશ્કર-એ-તૈયબા (LeT)નો સહ-સ્થાપક અને જમાત-ઉદ-દાવા (JuD)નો વડા છે. ભારત, યુનાઇટેડ સ્ટેટ્સ અને સંયુક્ત રાષ્ટ્રએ હાફિઝ સઈદને આંતરરાષ્ટ્રીય આતંકવાદી જાહેર કર્યો છે અને તેને પકડવા માટે માહિતી આપનાર માટે $10 મિલિયનનું ઇનામ ઓફર કર્યું છે. ઓપરેશન સિંદૂર દરમિયાન, ભારતીય સેના અને વાયુસેનાએ હાફિઝ સઈદના ઠેકાણા પર પણ હુમલો કર્યો હતો, પરંતુ હાફિઝ હુમલામાં બચી ગયો હતો અને તેનો પરિવાર માર્યો ગયો હતો.

 

