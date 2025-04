લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગની પાકિસ્તાનને ધમકી

કુખ્યાત લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગે જમ્મુ અને કાશ્મીરના પહલગામમાં થયેલા આતંકવાદી હુમલાનો બદલો લેવાની ધમકી આપી છે. આ ગેંગની ધમકી સંબંધિત સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે જેમાં ગેંગે લખ્યું છે કે પહેલગામ હુમલામાં નિર્દોષ લોકોની હત્યાનો જવાબ આપવા માટે, અમે પાકિસ્તાનમાં ઘૂસીને એક માણસને મારી નાખીશું જેની કિંમત એક લાખ બરાબર હશે. આ પોસ્ટમાં આતંકવાદી સંગઠન લશ્કર-એ-તૈયબાના વડા હાફિઝ સઈદનો ફોટો પણ છે, જેના પર ક્રોસનું નિશાન છે. આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ઝડપથી વાયરલ થઈ રહી છે.

Lawrence Bishnoi Gang Threatens Pakistan

“You killed our innocent people… Lawrence Bishnoi Gang will become death for Hafiz Saeed.”

“We will kill a man who is worth a hundred thousand.”

The Lawrence Bishnoi Gang has issued a threat to avenge the terrorist attack in… https://t.co/YzAJhNbAnv pic.twitter.com/ZsoK8rMfUe

