ગુજરાત ATSને મળી મોટી સફળતા, 3 ISIS આતંકવાદીઓની ધરપકડ

ગુજરાત ATSને મોટી સફળતા મળી છે. ATS ટીમે ત્રણ ISIS આતંકવાદીઓને પકડી પાડ્યા છે. તેઓ શસ્ત્રોની આપ-લે કરવા માટે ગુજરાત આવ્યા હતા અને દેશભરમાં આતંકવાદી હુમલાઓનું આયોજન કરી રહ્યા હતા. ટીમની સફળતાથી એક મોટા આતંકવાદી કાવતરાનો પર્દાફાશ થયો છે. આ ત્રણ આતંકવાદીઓ છેલ્લા એક વર્ષથી ગુજરાત ATSના રડાર પર હતા. તેમાંથી બે પશ્ચિમ ઉત્તર પ્રદેશના રહેવાસી છે અને એક હૈદરાબાદનો છે. ત્રણેયની ઉંમર લગભગ 30 થી 35 વર્ષની છે. ત્રણેય તાલીમ પામેલા આતંકવાદી છે.
Ahmedabad: Gujarat ATS arrests three ISIS-linked suspects near Adalaj, Gandhinagar, planning a major attack; two from Uttar Pradesh, one from Hyderabad. pic.twitter.com/0xf0SsIQis
ગુજરાત ATS અનુસાર, મોહમ્મદ સુહેલના પુત્ર ડૉ. અહેમદ મોહિઉદ્દીન સૈયદ અને આઝાદની અડાલજ ટોલ પ્લાઝા નજીક ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેમની પાસેથી બે ગ્લોક પિસ્તોલ, એક બેરેટા પિસ્તોલ, 30 જીવંત કારતૂસ અને 4 લિટર એરંડા તેલ મળી આવ્યું હતું. ત્રણેયને શસ્ત્રો સપ્લાય કરતી વખતે ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેઓ દેશના વિવિધ ભાગોમાં આતંકવાદી હુમલાઓનું આયોજન કરી રહ્યા હતા.
Ahmedabad: Gujarat ATS DIG Sunil Joshi says, “We received actionable intelligence that a man from Hyderabad, identified as Syed Ahmad Mohideen, was planning terrorist activity in the country and was travelling to Ahmedabad as part of the conspiracy. Senior officers were informed,… pic.twitter.com/X4KdGQZwPR
ગુજરાત એટીએસની આ સફળતાને કારણે, દેશમાં મોટા આતંકવાદી હુમલાઓ થતા પહેલા જ અટકાવવામાં આવ્યા હતા. હાલમાં, આ જૂથમાં કેટલા વધુ આતંકવાદીઓ સામેલ છે, તેમના ઠેકાણા છે, તેઓ તેમના શસ્ત્રો ક્યાં સંગ્રહ કરે છે અને તેમના કાર્ય માટે તેમને ભંડોળ અને અન્ય ટેકો ક્યાંથી મળે છે તે નક્કી કરવા માટે પૂછપરછ ચાલી રહી છે.