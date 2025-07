ગુજરાત ATS દ્વારા પકડાયેલી શમા પરવીન કોણ છે ?

ગુજરાત ATS એ ભારતીય ઉપખંડમાં અલ કાયદાના એક મોટા આતંકવાદી મોડ્યુલનો પર્દાફાશ કર્યો છે. ટીમે શમા પરવીન સહિત 5 આરોપીઓની ધરપકડ કરી છે, જેઓ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા કટ્ટરપંથી વિચારધારાનો પ્રચાર કરી રહ્યા હતા અને ગઝવા-એ-હિંદના કાવતરામાં સામેલ હતા. તેમની પાસેથી ષડયંત્ર સંબંધિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ પુરાવા પણ મળી આવ્યા છે. ATS દ્વારા બેંગલુરુથી ધરપકડ કરાયેલી શમા પરવીન આ મોડ્યુલની માસ્ટરમાઇન્ડ હોવાનું કહેવાય છે.

🚨Gujarat ATS Strikes Again🚨

30-year-old Shama Parveen arrested from Bengaluru — main handler of Al-Qaeda in the Indian Subcontinent (AQIS) module.

Linked to 4 terrorists held earlier from Gujarat, Delhi & Noida.

Entire network busted.

