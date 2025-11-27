હૈદરાબાદ પોલીસે નકલી IPS અધિકારીની કરી ધરપકડ

હૈદરાબાદઃ ફિલ્મનગર પોલીસે એક એવી વ્યક્તિને ધરપકડ કરી છે, જે પોતે IPS અથવા IAS અધિકારી કે પછી કોઈ સરકારી વિભાગનો મોટો અધિકારી હોવાનું કહીને લોકોને ઠગતો હતો. લોકોનો વિશ્વાસ જગાવવા માટે આરોપી પોતાની સાથે ગનમેન રાખતો હતો અને પોતાની ગાડી પર સાયરન લગાવીને ફરતો હતો, જેથી બધાને લાગે કે તે કોઈ મોટો અધિકારી છે.
DCP (વેસ્ટ ઝોન) સી.એચ. શ્રીનિવાસે જણાવ્યું હતું કે 39 વર્ષીય બથિની શશિકાંતની ધરપકડ કરવામાં આવી છે, જ્યારે તેના બે સાથી પ્રવીણ અને વિમલ ફરાર છે. આ ધરપકડ એક જિમના માલિકની ફરિયાદ પરથી કરવામાં આવી, જેમાં તેણે આરોપીના પાસે 10 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા હતા. પોલીસે આરોપી પાસેથી અનેક નકલી ઓળખપત્રો જપ્ત કર્યાં છે, જેમાં તેને પોતે IAS અથવા IPS અધિકારી અથવા રાષ્ટ્રીય તપાસ એજન્સી (NIA)ના અધિકારી તરીકે દર્શાવ્યા હતા. તેના સિવાય અન્ય ખોટા દસ્તાવેજો પણ મળ્યા છે.
શશિકાંતે પીડિતના જિમમાં પ્રવેશ કર્યો અને પોતે એક અંડરકવર IPS અધિકારી હોવાનું જણાવીને મફત સેવાઓ લીધી. આ ખોટી ઓળખનો ઉપયોગ કરીને તેણે અનેક લોકો સાથે સંપર્ક સાધ્યો હતો અને તેમને સરકારી જમીન મેળવવામાં અથવા ગુનાહિત કેસોમાં રાહત અપાવવાનું વચન કરીને પૈસા પડાવ્યા હતા.
જિમ માલિકના કેસમાં, શશિકાંતે તેલંગાણા ઇન્ડસ્ટ્રિયલ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર કોર્પોરેશન (TGIIC)ની જમીન ખરીદાવવામાં મદદ કરવાનું વચન આપ્યું હતું. તેણે એક નકલી પત્ર પણ આપ્યો હતો. જ્યારે પીડિતે TGIIC કચેરી સાથે સંપર્ક કર્યો ત્યારે તેને સમજાયું કે તેની સાથે છેતરપિંડી થઈ છે. તે પહેલેથી જ 10 લાખ રૂપિયા આપી ચૂક્યો હતો. અન્ય એક કેસમાં બીજા એક પીડિતે 8 લાખ રૂપિયા ગુમાવ્યા હોવાનું શ્રીનિવાસે પ્રેસ કોન્ફરન્સ દરમિયાન જણાવ્યું હતું. પોલીસે કહ્યું કે તેમને શંકા છે કે શશિકાંતે વધુ પીડિતોને પણ ઠગ્યા હશે.