ઇમરાન ખાનના હાલ કેવા છે? અફવાઓ વચ્ચે જેલ પ્રશાસનને શું કહ્યું?

પાકિસ્તાન: પૂર્વ વડાપ્રધાન ઇમરાન ખાનને લગતી અફવાઓ વચ્ચે એક નવી અપડેટ સામે આવી છે. જીઓ ટીવીના અહેવાલ મુજબ, અદિયાલા જેલ પ્રશાસને બુધવારે અફવાઓને ફગાવી દીધી હતી કે પીટીઆઈના સ્થાપકને જેલમાંથી બહાર ખસેડવામાં આવ્યા છે. જેલ પ્રશાસને ભારપૂર્વક જણાવ્યું હતું કે તેઓ હજુ પણ જેલની અંદર છે અને સંપૂર્ણ રીતે સ્વસ્થ છે.એક નિવેદનમાં, રાવલપિંડી જેલના અધિકારીઓએ કહ્યું, “અદિયાલા જેલમાંથી તેમના ટ્રાન્સફરના અહેવાલોમાં કોઈ સત્ય નથી. તેઓ સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ છે અને તેમની સંપૂર્ણ તબીબી સંભાળ લેવામાં આવી રહી છે.” જેલ અધિકારીઓએ તેમના સ્વાસ્થ્ય અંગેની અટકળોને પાયાવિહોણી ગણાવી અને સ્પષ્ટતા કરી કે ઇમરાન ખાનની સંભાળ રાખવામાં આવી રહી છે.
‘ફાઇવ-સ્ટાર’ સુવિધાઓ…
પાકિસ્તાનના સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે દાવો કર્યો કે ઇમરાન ખાનને જેલમાં ‘ફાઇવ-સ્ટાર’ સુવિધાઓ મળી રહી છે. એપ્રિલ 2022માં અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દ્વારા સત્તા પરથી દૂર થયા પછી, તેઓ ઓગસ્ટ 2023થી જેલમાં છે.
સંરક્ષણ પ્રધાન ખ્વાજા આસિફે કહ્યું, “ઈમરાન ખાનને જેલમાં એવી સુવિધાઓ મળી રહી છે જે તેમને કસ્ટડીમાં પણ મળી ન હતી. તેમને પીરસવામાં આવતા ભોજનનું મેનુ તપાસો; તે ફાઇવ સ્ટાર હોટલમાં પણ ઉપલબ્ધ નથી.” આસિફે દાવો કર્યો હતો કે પીટીઆઈના સ્થાપક પાસે ટેલિવિઝન છે અને તેઓ તેમની પસંદગીની કોઈ પણ ચેનલ જોઈ શકે છે. તેમની પાસે કસરત મશીનો પણ છે.
તેમની અટકાયતની સ્થિતિની તુલના કરતા, આસિફે કહ્યું, “અમે ઠંડા ફ્લોર પર સૂતા હતા, જેલનું ભોજન ખાધું હતું, અને જાન્યુઆરીમાં ફક્ત બે ધાબળા અપાયા હતા અને ગરમ પાણી પણ નહોતું.”
તેમણે યાદ કર્યું કે તત્કાલીન સુપરિન્ટેન્ડેન્ટ, અસદ વારૈચે વ્યક્તિગત રીતે ખાતરી કરી હતી કે તેમના સેલમાંથી ગીઝર દૂર કરવામાં આવે. મંત્રીએ એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે ઈમરાન ખાનને ડબલ બેડ અને મખમલ ગાદલું આપવામાં આવ્યું છે.
ઈમરાન ખાન ઓગસ્ટ 2023થી જેલમાં છે. તેમને ભ્રષ્ટાચારથી લઈને આતંકવાદ સુધીના અનેક કેસોનો સામનો કરવો પડી રહ્યો છે. એપ્રિલ 2022માં વિપક્ષના અવિશ્વાસ પ્રસ્તાવ દ્વારા તેમને સત્તા પરથી દૂર કરવામાં આવ્યા, ત્યારથી આ કેસ ચાલુ છે.