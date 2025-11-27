ધર્મેન્દ્રના નિધનના ત્રણ દિવસ પછી હેમા માલિનીની પહેલી પોસ્ટમાં શું લખ્યું?

મુંબઈ: બોલીવુડના હી-મેન ધર્મેન્દ્ર હવે આપણી વચ્ચે નથી. તેમના મૃત્યુના લગભગ ત્રણ દિવસ પછી તેમના પત્ની હેમા માલિનીએ તેમની પહેલી પોસ્ટ શેર કરી છે. ધર્મેન્દ્રના 24 નવેમ્બરના રોજ અંતિમ સંસ્કાર કરવામાં આવ્યા હતા. તેમના અવસાનના સમાચાર પર પરિવારની આ પહેલી પ્રતિક્રિયા છે. હેમાએ ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટમાં ધર્મેન્દ્ર સાથેના જૂના ફોટા શેર કર્યા. અભિનેત્રીએ પતિને ભાવનાત્મક શ્રદ્ધાંજલિ આપી. હેમાએ સમજાવ્યું કે ધર્મેન્દ્ર તેમના માટે બધું જ હતા.

હેમા માલિનીની ભાવનાત્મક પોસ્ટ

હેમાજીએ લખ્યું, “ધર્મજી, તે મારા માટે બધું જ હતા. એક પ્રેમાળ પતિ, અમારી બે પુત્રીઓ એશા અને આહનાના પિતા, એક મિત્ર, એક ફિલોસોફર, એક માર્ગદર્શક અને જરૂરિયાતના સમયે હું બીજા વિચાર કર્યા વિના જેમની પાસે જઈ શકું તે વ્યક્તિ. અમે હંમેશા સારા અને ખરાબ સમયમાં જીવ્યા. તેમણે મારા પરિવારમાં તેમના સરળ વર્તન અને મૈત્રીપૂર્ણ અભિગમથી દરેકના દિલ જીતી લીધા. તેમણે દરેકને પ્રેમ આપ્યો. એક જાહેર વ્યક્તિત્વ તરીકે, તેમની પ્રતિભા, તેમની માનવતા, તેમની અપાર લોકપ્રિયતા અને તેમની સાર્વત્રિક અપીલ તેમને અન્ય કોઈ દંતકથાઓથી વિપરીત એક અનોખા આઇકોન બનાવે છે.”

“ફિલ્મ ઉદ્યોગમાં તેમની સિદ્ધિઓ અને ખ્યાતિ હંમેશા જીવંત રહેશે. હું મારું દુઃખ વ્યક્ત કરી શકતી નથી. તેમના નિધનથી મારા જીવનમાં એક ખાલીપણું આવ્યું છે જે ક્યારેય ભરાશે નહીં. આટલા વર્ષો સાથે રહ્યા પછી, હું ફક્ત યાદો પર જીવવા માટે મજબૂર છું. આ ખાસ ક્ષણો મને તે ક્ષણોને ફરીથી જીવંત કરવામાં મદદ કરશે.”

આ ભાવનાત્મક પોસ્ટ સાથે, હેમાજીએ અભિનેતા સાથેના જૂના ફોટા પોસ્ટ કર્યા. તેમણે બીજી પોસ્ટનું કેપ્શન આપ્યું, “સાથેના વર્ષો, હંમેશા સાથે રહેશે.” ફોટામાં હેમા અને ધર્મેન્દ્રની ઘણી નિખાલસ ક્ષણો બતાવવામાં આવી છે. તેમની પુત્રીઓ સાથેની તેમની તસવીરો પણ છે.

હેમાની ધર્મેન્દ્ર સાથેની જોડી હિટ રહી

હેમા માલિનીની પોસ્ટથી ચાહકો ભાવુક થયા. તેમની સુંદર જોડી ચાહકોને ખૂબ જ પસંદ આવી. તેઓએ ઘણી ફિલ્મોમાં સાથે કામ કર્યું. ફિલ્મ શોલેમાં તેમની કેમેસ્ટ્રી સૌથી શક્તિશાળી હતી. અહેવાલો અનુસાર, દેઓલ પરિવાર ગુરુવારે ધર્મેન્દ્ર માટે પ્રાર્થના સભાનું આયોજન કરી રહ્યું છે. પરિવાર, મિત્રો અને ઉદ્યોગ જગતના લોકો હી-મેનના યોગદાનને યાદ કરવા માટે હાજર રહેશે.

ધર્મેન્દ્ર લાંબા સમયથી વય સંબંધિત બીમારીઓ સામે ઝઝૂમી રહ્યા હતા. ૧૦ નવેમ્બરના રોજ, શ્વાસ લેવામાં તકલીફ થતાં તેમને મુંબઈની બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. ૧૨ નવેમ્બરના રોજ, અભિનેતાને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી અને તબીબી સુવિધા સાથે ઘરે ખસેડવામાં આવ્યા હતા. જો કે, થોડા દિવસની સારવાર પછી, તેમને બચાવી શકાયા નહીં.

