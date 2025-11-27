બંગાળમાં યાદી સાથે 26 લાખ મતદારોનાં નામ નથી ખાતાં મેળઃ ECનો દાવો

કોલકાતાઃપશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીની સ્પેશિયલ ઇન્ટેસિવ રિવિઝન (SIR) પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે, ત્યારે એ દરમિયાન બુધવારે ચૂંટણી પંચે મોટો દાવો કર્યો છે કે બંગાળની હાલની મતદાર યાદીમાં લગભગ 26 લાખ મતદારોનાં નામ 2002ની યાદી સાથે મેળ નથી ખાતાં. રાજ્યમાં SIRને લઈને બંગાળની મમતા સરકાર રસ્તા પર ઊતરી આવી છે અને આ મુદ્દે તે ચૂંટણી પંચ અને ભાજપ — બંને સામે આક્રમક છે. આ વચ્ચે ચૂંટણી પંચ દ્વારા જાહેર કરાયેલો આ આંકડો TMCની ચિંતા વધારનાર ગણાય છે.

મતદાર યાદીમાં ગેરરીતિ નજરે ચડી — EC

ચૂંટણી પંચના એક અધિકારીએ બુધવારે જણાવ્યું કે તાજેતરની મતદાર યાદીની તુલના 2002 અને 2006ની વચ્ચે વિવિધ રાજ્યોમાં થયેલી પૂર્વવર્તી SIR પ્રક્રિયામાં તૈયાર થયેલી યાદીઓ સાથે કરતાં ગડબડી બહાર આવી છે. ચૂંટણી પંચનાં સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર હાલની SIR પ્રક્રિયા હેઠળ બુધવાર બપોર સુધી પશ્ચિમ બંગાળમાં છ કરોડથી વધુ ગણના પ્રોફોર્મા અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે.

અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે પોર્ટલ પર અપલોડ થયા પછી આ પ્રોફોર્માને ‘મેપિંગ’ પ્રક્રિયા હેઠળ લાવવામાં આવે છે, જ્યાં તેનો મેળ અગાઉની SIR નોંધો સાથે કરવામાં આવે છે. પ્રારંભિક તારણો મુજબ પશ્ચિમ બંગાળમાં લગભગ 26 લાખ મતદારોનાં નામોનું મેળ હજુ સુધી ગયા SIR ચક્રના ડેટા સાથે બેસી શક્યો નથી.

મતદાર યાદીમાં ‘નકલી, શંકાસ્પદ’ નામ ઉમેરવાનો આરોપ

એ દરમિયાન ભાજપે બન્ને આક્ષેપ કર્યા છે કે શાસક તૃણમૂલ કોંગ્રેસના સંકેત પર પશ્ચિમ બંગાળમાં મતદાર યાદીમાં ‘નકલી અને શંકાસ્પદ’ નામ ઉમેરવામાં આવી રહ્યાં છે. ભાજપના પ્રતિનિધિમંડળે ચૂંટણી પંચ સાથે મુલાકાત કરીને માગ કરી છે કે SIR પ્રક્રિયા દરમિયાન મતુઆ સમુદાય સાથે-સાથે બૌદ્ધ, જૈન અને અન્ય ‘હિંદુ જૂથો’નાં નામો મતદાર યાદીમાં સમાવેશ કરાય. પ્રતિનિધિમંડળે પોતાની માગોનું એક મેમોરેન્ડમ પણ અધિકારીઓને સોંપ્યું હતું.

આ પ્રતિનિધિમંડળમાં ભાજપના પશ્ચિમ બંગાળના સહપ્રભારી અમિત માલવીયે જણાવ્યું હતું કે અમે SIRના પ્રથમ તબક્કામાં થયેલી અનિયમિતતાઓને ઉજાગર કરી. અમે ચૂંટણી પંચને જણાવ્યું છે કે તૃણમૂલના કાર્યકરો અને સ્વયં મુખ્યમંત્રી (મમતા બેનર્જી) BLOને ફરજિયાત નકલી અને શંકાસ્પદ એન્ટ્રીઓ સ્વીકારવા દબાણ કરી રહ્યાં છે.

