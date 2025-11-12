ગુજરાત ATS એ પાકિસ્તાનના બાયોટેરર નેટવર્કનો પર્દાફાશ કર્યો

દેશમાં બાયોટેરરિઝમના પ્રયાસનો પહેલો કેસ નોંધાયો છે. અમદાવાદ અને કલોલ નજીક શસ્ત્રો ખરીદવાની માહિતીના આધારે કાર્યવાહી કરતા, ગુજરાત ATS એ પાકિસ્તાનથી કાર્યરત એક ખતરનાક બાયોટેરરર કાવતરું શોધી કાઢ્યું છે. આ કેસથી કેન્દ્ર સરકાર અને સુરક્ષા એજન્સીઓને સતર્ક કરી દીધા છે. ગુજરાત, ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને તેલંગાણા ATS ની સંયુક્ત ટીમ હવે આ મામલાની તપાસ કરી રહી છે.
કલોલથી ત્રણ આતંકવાદીઓની ધરપકડ
રવિવારે, ગુજરાત ATS એ કલોલ નજીક ડૉ. અહેમદ સૈયદ, આઝાદ શેખ અને મોહમ્મદ સુહેલ સલીમ ખાન નામના ત્રણ શંકાસ્પદ આતંકવાદીઓની ધરપકડ કરી હતી. તેમની પૂછપરછમાં મહત્વપૂર્ણ ખુલાસાઓ થયા છે. ત્રણેય પાસેથી બે ગ્લોક પિસ્તોલ, એક બેરેટા પિસ્તોલ અને 30 કારતૂસ મળી આવ્યા છે. રિસિન ઝેર બનાવવા માટે વપરાતા ચાર લિટર રસાયણો પણ મળી આવ્યા છે.
ATS ને માહિતી મળી હતી કે આ શસ્ત્રો પાકિસ્તાનથી ડ્રોન દ્વારા રાજસ્થાન સરહદ પર મોકલવામાં આવ્યા હતા. પૂછપરછમાં જાણવા મળ્યું કે ત્રણેય આરોપીઓ પાકિસ્તાન સ્થિત આતંકવાદી સંગઠન ISIS-KP (ઈસ્લામિક સ્ટેટ ઓફ ખોરાસન પ્રાંત) માટે ભારતમાં કાર્યરત હતા.
એરંડાના બીજમાંથી ઝેર બનાવવાનું કાવતરું
ગુજરાત ATSએ ડૉ. અહેમદ સૈયદ પાસેથી એરંડાનું તેલ જપ્ત કર્યું. એરંડાના બીજનો ઉપયોગ રિસિન નામનું ઘાતક જૈવિક ઝેર બનાવવા માટે થઈ શકે છે, જે રંગહીન અને ગંધહીન હોય છે અને જો ખોરાક કે પીણામાં ભેળવવામાં આવે તો તે સરળતાથી કોઈને મારી શકે છે. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે પાકિસ્તાન સ્થિત ISIS-KP હેન્ડલર અબુ ખલેજાએ ઓનલાઈન ચેટ દ્વારા અહેમદને રિસિન બનાવવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા શીખવી હતી. જો એરંડાના બીજમાંથી તૈયાર કરાયેલ આ ઝેર કોઈ વ્યક્તિના શરીરમાં પ્રવેશ કરે છે, તો તે 36 થી 72 કલાકમાં મૃત્યુનું કારણ બની શકે છે.
હૈદરાબાદમાં ઝેરી રસાયણો મળી આવ્યા
દિલ્હી વિસ્ફોટો બાદ, ATSએ હૈદરાબાદના રાજેન્દ્રનગરમાં અહેમદ સૈયદના ઘરની તપાસ કરી અને ઝેરી રસાયણોનો મોટો જથ્થો અને ઘણી શંકાસ્પદ વસ્તુઓ મળી આવી. ઉત્તર પ્રદેશમાં આઝાદ શેખ અને સુહેલ ખાનના ઘરે પણ આવી જ શોધખોળ ચાલી રહી છે. ત્રણેય આતંકવાદીઓના મોબાઇલ ફોનમાંથી 250 થી વધુ ફોટા અને વીડિયો મળી આવ્યા હતા, જેમાં અનેક સ્થળોની રેકી દર્શાવવામાં આવી હતી.
અમદાવાદમાં નરોડા ફળ બજાર, લખનૌમાં ફળ બજાર અને કાશ્મીરમાં ફળ બજારને ભીડવાળા વિસ્તારો તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા. એજન્સીઓને શંકા છે કે આતંકવાદીઓ આ બજારોમાં ઝેર અથવા વિસ્ફોટકો ફેલાવીને મોટા હુમલાની યોજના બનાવી રહ્યા હતા. વધુમાં, તેઓ કાશ્મીરી સફરજનની આડમાં દેશના અન્ય રાજ્યોમાં વિસ્ફોટકો અને અન્ય આતંકવાદી સામગ્રીની દાણચોરી કરવા માંગતા હતા.
ચાર રાજ્યોની સંયુક્ત તપાસ શરૂ
ઉત્તર પ્રદેશ, રાજસ્થાન અને તેલંગાણા ATSની ટીમો, ગુજરાત ATS સાથે, હવે આ કેસની સંપૂર્ણ તપાસ કરી રહી છે. તપાસનું કેન્દ્ર એ સમજવાનું છે કે પાકિસ્તાની હેન્ડલરોએ ભારતમાં આ બાયોટેરર નેટવર્ક કેવી રીતે સ્થાપિત કર્યું અને કયા રાજ્યોમાં તેના સ્લીપર સેલ સક્રિય હોઈ શકે છે.
વિશ્વના સૌથી ઘાતક ઝેરમાંનું એક રિસિન
રિકિન એ એરંડાના બીજમાંથી મેળવાયેલ એક અત્યંત ઝેરી પદાર્થ છે. ફક્ત 5 મિલિગ્રામ વ્યક્તિને મારવા માટે પૂરતું છે. એકવાર ગળ્યા પછી, તે કિડની, લીવર અને મગજને લકવાગ્રસ્ત કરે છે. આ કારણોસર, રિસિનનો ઉપયોગ અગાઉ જાસૂસી અને યુદ્ધમાં કરવામાં આવ્યો છે.
કેન્દ્ર સરકારની ચેતવણી
ગુજરાત ATSની કાર્યવાહી બાદ, કેન્દ્ર સરકારે દેશની તમામ એજન્સીઓને ચેતવણી આપી છે, આ બાબતને રાષ્ટ્રીય સુરક્ષા માટે ગંભીર ખતરો ગણાવી છે. પ્રાથમિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આ કાવતરું પાકિસ્તાનમાં ઉદ્ભવ્યું હતું અને ભારતમાં જૈવિક આતંકવાદી હુમલો કરવા માટે નક્કર તૈયારીઓ ચાલી રહી હતી.