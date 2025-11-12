દિલ્હી વિસ્ફોટમાં પાકિસ્તાન કનેક્શન ખુલ્યું

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ હવે પાકિસ્તાન સાથે લિંક હોવાનું બહાર આવ્યું છે. આ ઘટના બાદ, પોલીસ અને તપાસ એજન્સીઓએ ઘણા શંકાસ્પદોની અટકાયત કરી છે. ગુપ્તચર સૂત્રોએ ખુલાસો કર્યો છે કે ડૉ. મુઝમ્મિલ અને અન્ય લોકોની પૂછપરછમાં પાકિસ્તાન સાથે લિંક હોવાનું ખુલ્યું છે. એવું પણ બહાર આવ્યું છે કે વિસ્ફોટથી પાકિસ્તાન સમર્થિત આતંકવાદી સંગઠન જૈશ-એ-મોહમ્મદ સાથે જોડાયેલા પુરાવા મળ્યા છે. એજન્સીઓ માને છે કે ડૉ. મુઝમ્મિલ પાકિસ્તાનના મૌદ્દીન ઔરંગઝેબ આલમ ઉર્ફે અમ્માર અલ્વી સાથે જોડાયેલા હોઈ શકે છે.

સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું કે મૌદ્દીન ઔરંગઝેબ આલમ ઉર્ફે અમ્માર અલ્વી અનેક હુમલાઓનો માસ્ટરમાઇન્ડ છે. હાલમાં, ભારતના ઘણા મોટા શહેરોને નિશાન બનાવવામાં આવ્યા હતા. આ હુમલાઓમાં જૂના વાહનોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અમ્માર અલ્વી જૈશ-એ-મોહમ્મદનો એક વરિષ્ઠ કમાન્ડર છે.

10 નવેમ્બરના રોજ, દિલ્હીના લાલ કિલ્લા પાસે એક ચાલતી કારમાં એક મોટો વિસ્ફોટ થયો હતો, જેમાં 10 લોકો માર્યા ગયા હતા. શરૂઆતમાં એક નાનો વિસ્ફોટ માનવામાં આવતો હતો, પરંતુ 30 થી વધુ વાહનો નાશ પામ્યા હતા. અકસ્માતથી ઘણા દૂર સુધી લોકો પ્રભાવિત થયા હતા. આના કારણે એવી અટકળો શરૂ થઈ હતી કે કારમાં IED અથવા વિસ્ફોટક સામગ્રી હોઈ શકે છે. આતંકવાદી ઘટનાની શંકા હોવાથી, ગૃહ મંત્રાલયે તપાસ NIA ને સોંપી દીધી હતી.

NIA અને અન્ય સુરક્ષા એજન્સીઓએ ઘણા શંકાસ્પદોની અટકાયત કરી છે અને તેમની કડક પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. શંકાસ્પદોમાં ફરીદાબાદના કેટલાક ડોક્ટરોનો પણ સમાવેશ થાય છે. કારનો ડ્રાઈવર ઉમર પણ એક ડોક્ટર હતો.

દિલ્હી કાર બ્લાસ્ટ અંગે કોંગ્રેસના નેતા રશીદ અલ્વીએ કહ્યું કે લાલ કિલ્લા પાસેની ઘટના અત્યંત ચિંતાજનક છે. આ માટે કોણ જવાબદાર છે? પહેલગામ હુમલો કાશ્મીરમાં થયો હતો, અને જવાબદાર લોકો ક્યાં ભાગી ગયા છે તે હજુ સુધી જાણી શકાયું નથી. સરકાર પર નિશાન સાધતા તેમણે કહ્યું કે ગૃહમંત્રી અમિત શાહ ફક્ત મીટિંગો કરી રહ્યા છે. ભારત સરકાર કહે છે કે ઓપરેશન સિંદૂર હજુ પૂરું થયું નથી. તેમણે કહ્યું કે જો પાકિસ્તાન જવાબદાર છે, તો પછી વિલંબ કેમ? આગળ વધો, આખો દેશ ભારત સરકાર સાથે છે.

