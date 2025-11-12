હોસ્પિટલમાંથી રજા મળ્યા બાદ ગોવિંદાએ હેલ્થ અપડેટ આપ્યું

બોલીવુડના કિંગ બાબુ ગોવિંદા હાલમાં તેમના સ્વાસ્થ્યને લઈને સમાચારમાં છે. તેમના ચાહકો તેમની સુખાકારી અંગે ખૂબ ચિંતિત છે. ગઈકાલે રાત્રે, ગોવિંદા મુંબઈમાં તેમના ઘરે હતા ત્યારે તેમને અચાનક અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ, જેના પછી તેમને તાત્કાલિક જુહુની ક્રિટિકલ કેર હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા. તેમને હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી છે. દરમિયાન, અભિનેતાએ હોસ્પિટલમાંથી પાછા ફર્યા બાદ તેમનું પહેલું નિવેદન જારી કર્યું છે.
ગોવિંદાને બપોરે લગભગ 1 વાગ્યે હોસ્પિટલમાંથી રજા આપવામાં આવી હતી. તેમને બે દિવસ માટે બેડ રેસ્ટ કરવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. તેમના ડૉક્ટરે જણાવ્યું હતું કે, ગોવિંદાને રજા આપવામાં આવી છે. અમે તેમને દાખલ કર્યા છે કારણ કે તેઓ અસ્વસ્થતા અનુભવી રહ્યા હતા અને તેમનું બ્લડ પ્રેશર વધઘટ થઈ રહ્યું હતું. પરંતુ અમે તેની તપાસ કરી છે અને તેમના પરિણામો સામાન્ય છે. દરમિયાન, અભિનેતાએ પુષ્ટિ આપી કે તેઓ સ્વસ્થ છે, જેનાથી ચાહકોને રાહત મળી છે.
ગોવિંદાની તબિયત રાતોરાત બગડી ગઈ
ગોવિંદાએ જણાવ્યું કે તેઓ હવે સ્વસ્થ છે. તેમણે તેમના ચાહકોની પ્રાર્થનાઓ બદલ આભાર માન્યો. ગોવિંદાના મેનેજર શશી સિંહાએ જણાવ્યું કે અભિનેતાના ડોક્ટરે તેમને આરામ કરવાની સલાહ આપી છે. ગોવિંદાના મેડિકલ ટેસ્ટ પણ કરવામાં આવ્યા છે. ગોવિંદા ગઈકાલે ધર્મેન્દ્રના સ્વાસ્થ્ય વિશે પૂછપરછ કરવા માટે બ્રીચ કેન્ડી હોસ્પિટલ ગયા હતા. ત્યાંથી મળેલી તસવીરોમાં, ગોવિંદા સંપૂર્ણપણે સ્વસ્થ દેખાતા હતા. તેઓ પોતાની કાર પણ ચલાવતા જોવા મળ્યા હતા. જોકે, રાત્રે તેમની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ હતી, જેના કારણે તેમને હોસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યા હતા. ગોવિંદાના મેનેજરે જણાવ્યું હતું કે તેમને માથામાં ભારે દુખાવો અને ચક્કર આવવાની સાથે ભારેપણું અનુભવાઈ રહ્યું હતું. તેમણે ઉમેર્યું હતું કે તેમને ન્યુરોલોજીસ્ટને મળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે.
ગોવિંદા બેહોશ થઈ ગયા હતા
ગોવિંદાના મિત્ર લલિત બિંદલે જણાવ્યું હતું કે અભિનેતા દિવસભર અસ્વસ્થતા અનુભવતા હતા. તેમણે કહ્યું હતું કે ગોવિંદા દિવસ દરમિયાન નબળાઈ અનુભવતો હતો અને થોડા સમય માટે બેહોશ થઈ ગયો હતો. ફેમિલી ડોક્ટરે તેમને દવા લખી આપી હતી, જે તેમણે લીધી હતી. જોકે, જ્યારે તેઓ રાત્રે તેમના રૂમમાં ગયા ત્યારે તેમને અસ્વસ્થતા અનુભવાઈ હતી. ત્યારબાદ લલિત ગોવિંદાના ઘરે ગયો અને તેમને હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા.