ગોવિંદાએ બંદૂક લઈને હુમલાખોરોનો પીછો કર્યો હતો, મેનેજરે કર્યો ચોંકાવનારો ખુલાસો

અભિનેતા ગોવિંદાના મેનેજર શશી સિંહાએ ખુલાસો કર્યો કે જ્યારે હુમલાખોરોએ ગોવિંદા પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો ત્યારે તે બંદૂક લઈને તેમની પાછળ દોડ્યા હતા. જોકે, શશીએ આ ઘટના ક્યારે બની તે અંગે કંઈ સ્પષ્ટતા આપી નહીં.
ગોવિંદાના મેનેજરે ખુલાસો કર્યો કે તેમને ઘણા દિવસોથી ધમકીઓ મળી રહી છે. તેમણે તાજેતરમાં જ એક ઘટનાનો ઉલ્લેખ કર્યો જેમાં તેમના પર હુમલો થવાનો હતો. તેમણે કહ્યું કે જ્યારે ગોવિંદા તેમના ઘરે હતા, ત્યારે કેટલાક હુમલાખોરોએ તેમના પર હુમલો કરવાનો પ્રયાસ કર્યો. જોકે, ગોવિંદા પાસે બંદૂક અને ફોન હોવાથી તેઓ ભાગી ગયા.
આ ઘટના બાદ FIR દાખલ કરવામાં આવી હતી
ANI સાથે વાત કરતા શશી સિંહાએ કહ્યું, “ગોવિંદાને નિયમિતપણે જાનથી મારી નાખવાની ધમકીઓ મળે છે. ભગવાનનો આભાર કે જે દિવસે તેમના પર હુમલો થયો તે દિવસે તેમની પાસે બંદૂક હતી. નહીંતર, ભગવાન જાણે શું થયું હોત. હું તે દિવસે સવારે 4 વાગ્યે તેમની પાસે દોડી ગયો હતો. ઘટના પછી અમે FIR નોંધાવી હતી. અમારી પાસે તે રાતનો વીડિયો પણ છે.” જોકે, શશીએ આ ઘટના ક્યારે બની તે અંગે કોઈ ખુલાસો કર્યો નથી.
શશીએ એમ પણ કહ્યું હતું કે ગોવિંદાને એક વાર આકસ્મિક રીતે ગોળી વાગી હતી. ઓક્ટોબર 2024 માં જ્યારે ગોવિંદા તેની બંદૂક સાફ કરી રહ્યો હતો, ત્યારે ગોળી આકસ્મિક રીતે તેના પગમાં વાગી ગઈ. ગોવિંદાને ત્યારબાદ હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યો.
પોલીસે અહેવાલ આપ્યો કે આ ઘટના તેના મુંબઈના ઘરે બની હતી. ગોવિંદા એરપોર્ટ જવાની તૈયારી કરી રહ્યો હતો ત્યારે તેની બંદૂકમાં અચાનક ગોળી વાગી, જેનાથી તેના પગમાં ઈજા થઈ. ત્યારબાદ ગોવિંદાએ એક નિવેદન બહાર પાડ્યું, જેમાં જણાવ્યું કે ડોક્ટરોએ તેના ઘામાંથી ગોળી કાઢી નાખી છે.