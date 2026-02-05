જો PM મોદી ગઈકાલે સંસદમાં આવ્યા હોત તો કંઈ પણ થઈ શક્યું હોત: સ્પીકર ઓમ બિરલા

ગઈકાલે લોકસભામાં ભારે હોબાળો થયો હતો, વિપક્ષી મહિલા સાંસદો વડા પ્રધાન મોદીની ખુરશી સુધી પહોંચ્યા હતા. હોબાળાને કારણે પીએમ પોતાનું ભાષણ આપી શક્યા ન હતા. સ્પીકર ઓમ બિરલાએ સમજાવ્યું હતું કે વાતાવરણને જોતાં તેમણે પીએમને ગૃહમાં પ્રવેશતા અટકાવ્યા હતા કારણ કે તેમને કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બનવાનો ડર હતો.
ગઈકાલે લોકસભામાં ભારે હોબાળો થયો હતો. વિપક્ષી મહિલા સાંસદો વડા પ્રધાન મોદીની ખુરશી સુધી પહોંચ્યા હતા. હોબાળાને કારણે પીએમ મોદીનું ભાષણ ખોરવાઈ ગયું હતું. આ બાબતે સ્પીકર ઓમ બિરલાએ ગૃહમાં કહ્યું હતું કે, ગઈકાલે પીએમ સાથે કંઈ પણ થઈ શક્યું હોત. વાતાવરણને જોતાં મેં તેમને ગૃહમાં ન આવવા વિનંતી કરી હતી. જો પીએમ મોદી ગૃહમાં આવ્યા હોત તો કંઈ પણ થઈ શક્યું હોત.
લોકસભાના સ્પીકર ઓમ બિરલાએ કહ્યું હતું કે, દેશે ગઈકાલે ગૃહમાં શું થયું તે જોયું. બધાએ જોયું કે સાંસદોએ કેવી રીતે વડા પ્રધાનની ખુરશી સુધી પહોંચવાનો પ્રયાસ કર્યો. મને માહિતી મળી હતી કે કોઈ અનિચ્છનીય ઘટના બની શકે છે. આવી પરિસ્થિતિ ફરી ન બને તે માટે, મેં પીએમ મોદીને ગૃહમાં ન આવવા વિનંતી કરી. સ્પીકરે કહ્યું, કેટલાક વિપક્ષી સભ્યોનું વર્તન પહેલાં ક્યારેય બન્યું નથી. આ ઘટના કાળા ડાઘ જેવી છે. મને વિશ્વસનીય માહિતી મળી છે કે કોંગ્રેસના ઘણા સભ્યો સ્પીકરના પોડિયમ પર પહોંચીને અણધારી ઘટનાને અંજામ આપી શક્યા હોત. જો આવું બન્યું હોત, તો આ ખૂબ જ અપ્રિય દ્રશ્ય દેશની લોકશાહી પરંપરાઓને તોડી નાખત.
વડાપ્રધાનના પોડિયમ પર પહોંચેલી મહિલા સાંસદોના નામ પણ સામે આવ્યા છે. તેમાં આર. સુધા, જ્યોતિમણિ, વર્ષા ગાયકવાડ, જીની બેન ઠાકોર, કે. કાવ્યા અને શોભા બચ્છાવનો સમાવેશ થાય છે. હવે, કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધીએ આ બાબતે પ્રતિક્રિયા આપી છે.
સ્પીકરના નિવેદન બાદ પ્રિયંકાએ કહ્યું, “વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી સ્પીકર ઓમ બિરલાની પાછળ છુપાઈ રહ્યા છે. ગઈકાલે, તેમની પાસે ગૃહમાં આવવાની હિંમત નહોતી કારણ કે ત્રણ મહિલાઓ બેન્ચની સામે ઉભી હતી. આ શું બકવાસ છે? કોઈ ચર્ચા થઈ રહી નથી કારણ કે સરકાર તે ઇચ્છતી નથી.”