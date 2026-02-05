શું બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી ફરીથી થશે?

નવી દિલ્હી: પ્રશાંત કિશોરની જન સુરાજ પાર્ટીએ બિહાર વિધાનસભા ચૂંટણી 2025ને સુપ્રીમ કોર્ટમાં પડકારી છે. પાર્ટીએ ચૂંટણી દરમિયાન થયેલી કથિત ગેરકાયદે પ્રક્રિયાઓને પડકારતાં રાજ્યમાં ફરીથી ચૂંટણી કરાવવા માગ સાથે સુપ્રીમ કોર્ટમાં રિટ અરજી દાખલ કરી છે. ખાસ કરીને રાજ્યમાં મહિલા મતદાતાઓને આચાર સંહિતા લાગુ હોવા છતાં સીધા 10-10,000 રૂપિયા ટ્રાન્સફર કરવાને મુદ્દે વાંધો ઉઠાવવામાં આવ્યો છે. મુખ્ય ન્યાયાધીશ સૂર્યકાંત અને ન્યાયમૂર્તિ જોયમાલ્ય બાગચીની ખંડપીઠ આ મામલે કાલે સુનાવણી કરશે.
ચૂંટણી દરમિયાન 10-10,000 મોકલવાને મુદ્દે પડકાર
જન સુરાજ પાર્ટીએ મુખ્ય મંત્રી મહિલા રોજગાર યોજનાના હેઠળ મહિલા મતદાતાઓને 10-10,000 રૂપિયા મોકલવાને મુદ્દે કાનૂની પડકાર આપ્યો છે. પાર્ટીનું કહેવું છે કે ચૂંટણી દરમિયાન નવા લાભાર્થીઓને સામેલ કરવું અને તે સમયે નાણાં જારી કરવું બંધારણીય અને ચૂંટણી નિયમોનું ઉલ્લંઘન છે. અનુચ્છેદ 32 હેઠળ દાખલ રિટ અરજીમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ ચુકવણીઓ અનુચ્છેદ 14, 21, 112, 202 અને 324 સહિતના બંધારણીય જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરે છે. આથી ચૂંટણી પ્રક્રિયાની નિષ્પક્ષતા પર અસર પડી હોવાનું દાવો કરવામાં આવ્યો છે. પાર્ટીએ કોર્ટને ચૂંટણી પંચને પરિણામ અમાન્ય જાહેર કરવા માટે સૂચના આપવા વિનંતી કરી છે.
આ મુદ્દાને પણ આપવામાં આવ્યો પડકાર
એ ઉપરાંત, જન સુરાજ પાર્ટીએ મતદાન કેન્દ્રો પર જીવિકા સ્વસહાય જૂથોની અંદાજે 1.8 લાખ મહિલાઓની તહેનાતીને પણ પડકારી છે. પાર્ટીનું કહેવું છે કે તેમની હાજરી ગેરકાનૂની હતી અને તેનાથી ચૂંટણીપ્રક્રિયાની પારદર્શિતા અને વિશ્વસનીયતા નબળી પડી હતી. અરજીમાં બંધારણના અનુચ્છેદ 324 અને લોક પ્રતિનિધિત્વ અધિનિયમની કલમ 123 હેઠળ પણ કાર્યવાહી કરવાની માગ કરવામાં આવી છે, જે ચૂંટણીમાં ભ્રષ્ટ આચરણ સાથે સંબંધિત છે. અરજી મુજબ 25થી 35 લાખ મહિલા મતદાતાઓને નાણાકીય લાભ મળ્યો હતો અને તે મતદાનના વર્તન પર અસરકારક થઈ શક્યો હોત.