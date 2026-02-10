ગોવિંદાએ પત્ની સુનિતાના આરોપ પર આપી પ્રતિક્રિયા

ગોવિંદાના પત્ની સુનિતા આહુજાએ અભિનેતાના અફેર વિશે એક મોટો ખુલાસો કર્યો છે. ગોવિંદાએ હવે આ આરોપો પર પોતાનું મૌન તોડ્યું છે. તેમણે તેમની સાથે કામ કરનારી અભિનેત્રીની માફી પણ માંગી છે. ગોવિંદાએ શું કહ્યું તે જાણો.
તાજેતરમાં, સુનિતા આહુજાએ એક પોડકાસ્ટમાં ગોવિંદા સાથેના તેના સંબંધો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી હતી. આ વાતચીતમાં તેણીએ ગોવિંદા પર તેની સાથે છેતરપિંડી કરવાનો આરોપ લગાવ્યો હતો અને એક યુવાન અને નવી હિરોઇન સાથેના તેના સંબંધો પર કટાક્ષ કર્યો હતો. ગોવિંદા આ વાતથી ખૂબ જ નારાજ છે. ગોવિંદાએ તેની પત્ની સુનિતાના આરોપો વિશે ખુલ્લેઆમ વાત કરી છે.
ગોવિંદાએ સુનિતાના દાવાઓ વિશે શું કહ્યું?
ANI સાથેની તાજેતરની વાતચીતમાં ગોવિંદાએ કહ્યું, “મારા પર ક્યારે આ આરોપ નથી લાગ્યો? પરંતુ જે આરોપ લગાવી આવી રહ્યું છે તે મારો બાળપણનો પ્રેમ છે. હવે હું જે પ્રેમ અનુભવી રહ્યો છું, કેટલાક લોકોના મતે તે વૃદ્ધાવસ્થાનો છે.” ગોવિંદાએ વધુમાં ઉમેર્યું,”મેં ચાર સુપરસ્ટાર અને એક મિસ યુનિવર્સ હિરોઇન સાથે કામ કર્યું છે. મેં ક્યારેય તેમની તરફ જોયું નથી. મારી એક પણ હિરોઇન એવું ન કહી શકે કે મેં તેને હેરાન કરી છે. હું બધી અભિનેત્રીઓનો આભાર માનું છું. મારી ફિલ્મોની સફળતા માટે હું મારા દિગ્દર્શકો અને હિરોઇનોનો આભારી છું.”
ગોવિંદાએ કોની પાસે માફી માંગી?
ANI સાથેની વાતચીતમાં ગોવિંદાએ આગળ કહ્યું, “મેં ક્યારેય કોઈ હિરોઈન સાથે ખરાબ વર્તન કર્યું નથી. હવે તે (સુનિતા) નામ લઈ રહી છે. તેથી હું મારી સાથે કામ કરી રહેલા નવા કલાકારોની માફી માંગુ છું. હું નથી ઇચ્છતો કે તેઓ ડરે.” આ રીતે ગોવિંદાએ તેમની પત્ની સુનિતાના દાવાને આંશિક રીતે નકારી કાઢ્યો કે નવી હિરોઈનો આગળ વધવા માટે ગોવિંદા સાથે કામ કરે છે.
ગોવિંદા કારકિર્દીના મોરચે શું કરી રહ્યા છે?
ગોવિંદા કેટલાક મોટા પ્રોજેક્ટ્સમાં જોવા મળશે. એવા અહેવાલો છે કે તે સલમાન ખાનની ફિલ્મ “બેટલ ઓફ ગલવાન” માં દેખાઈ શકે છે. જોકે, નિર્માતાઓએ આ અંગે કોઈ માહિતી શેર કરી નથી. હા, સલમાન ખાને “બિગ બોસ 19” ના સ્ટેજ પર ઉલ્લેખ કર્યો હતો કે તે ગોવિંદા સાથે એક ફિલ્મ પર કામ કરી રહ્યો છે. એવું પણ જાણવા મળ્યું છે કે સુનિતા આહુજા બોલીવુડમાં ડેબ્યૂ કરશે.