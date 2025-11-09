આપણે 5 વર્ષમાં બિહારને વિકસિત રાજ્ય બનાવીશું : અમિત શાહ

કેન્દ્રીય ગૃહમંત્રી અમિત શાહે સાસારામમાં એક રેલીને સંબોધિત કરી. રેલી દરમિયાન, તેમણે આરજેડી અને કોંગ્રેસ પર આકરા પ્રહારો કર્યા, બિહારના લોકોને સીતા મંદિર અને ડિફેન્સ કોરિડોર સહિત અનેક વચનો આપ્યા. શાહે કહ્યું કે જંગલ રાજ એક અલગ ચહેરો અને પોશાક સાથે પાછા ફરવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યું છે. તેઓ પોતાનો વેશ ધારણ કરે છે, પરંતુ તેમના પ્રતીકો ‘ફાનસ’ અને ‘પંજા’ જ રહે છે. તેમને પ્રવેશવા ન દો.
તેમણે કહ્યું કે રાહુલ ગાંધીએ લાલુ પ્રસાદના પુત્ર સાથે યાત્રાનું આયોજન કર્યું હતું. શું તે યુવાનો, ગરીબો, દલિતો, માતાઓ અને બહેનોને લાભ આપવા માટે હતું? ના, તે ઘુસણખોરોને બચાવવા માટે હતું.
मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार में ढिबरी युग समाप्त हुआ।
अब हर घर में बिजली पहुँची है। pic.twitter.com/jUrhkAe7Td
— Amit Shah (@AmitShah) November 9, 2025
તેમણે કહ્યું કે જો એનડીએ સરકાર બનશે, તો ઘુસણખોરોને પસંદગીપૂર્વક બહાર કાઢવામાં આવશે. તેઓ ઘુસણખોર કોરિડોર બનાવવા માંગે છે, જ્યારે નરેન્દ્ર મોદી ઔદ્યોગિક કોરિડોર બનાવવા માંગે છે.
महाठगबंधन 14 तारीख को फिर से ‘चुनाव आयोग’ पर हार का ठीकरा फोड़ने के लिए तैयार है। pic.twitter.com/cutZ3Vujog
— Amit Shah (@AmitShah) November 9, 2025
બિહાર 5 વર્ષમાં વિકસિત રાજ્ય બનશે
શાહે કહ્યું કે તેઓ આગામી 5 વર્ષમાં બિહારને વિકસિત રાજ્ય બનાવવા માટે કામ કરશે. તેમણે કહ્યું કે મહાગઠબંધન એકબીજા સાથે લડી રહ્યું છે. બીજી તરફ, NDA પાંચ પાંડવોની જેમ એક થઈને કામ કરી રહ્યું છે. એકતા એ વિજયનો સંકલ્પ છે. તેમણે NDAના તમામ ઘટક પક્ષોનું નામ આપ્યું.
NDA फिर आएगी तो विकास आएगा, ठगबंधन आया तो जंगलराज आएगा । pic.twitter.com/vUmhp5UVtL
— Amit Shah (@AmitShah) November 9, 2025
તેમણે વચન આપ્યું કે નરેન્દ્ર મોદી સોનાચુર ચોખાને GI ટેગ આપીને ખેડૂતોના કલ્યાણ માટે કામ કરશે. તેઓ સોનાચુરના માર્કેટિંગ માટે પણ સંપૂર્ણ વ્યવસ્થા કરશે. આજે, તૂટેલા રસ્તાઓની જગ્યાએ સારા રસ્તા બનાવવામાં આવ્યા છે, અને દરેક ઘરમાં વીજળી છે. 2015 માં, અહીં મોબાઇલ ચાર્જિંગની દુકાનો હતી. રાજ્યમાં કોઈ પણ જિલ્લો એવો નથી જે ઉદ્યોગ અને ઉદ્યોગ સાથે જોડાયેલ ન હોય.
તેમણે કહ્યું કે નક્સલવાદીઓ નેપાળથી તિરુપતિ સુધીના રેડ કોરિડોરનું સ્વપ્ન જોઈ રહ્યા હતા. નરેન્દ્ર મોદીએ બિહારને નક્સલ મુક્ત બનાવ્યો છે. નક્સલવાદીઓ બંદૂકની અણીએ બિહારના વિકાસને અવરોધી રહ્યા હતા; આજે તેમનો સફાયો થઈ ગયો છે. ૩૧ માર્ચ, ૨૦૨૬ ના રોજ આખો દેશ નક્સલવાદથી મુક્ત થશે.