જાપાનમાં 6.7 તીવ્રતાના ખતરનાક ભૂકંપથી હડકંપ, સુનામીની ચેતવણી

જાપાનમાં એક શક્તિશાળી ભૂકંપ અનુભવાયો હતો. રવિવારે સાંજે સ્થાનિક સમય મુજબ ઉત્તર જાપાનના દરિયાકાંઠે ભૂકંપના આંચકા નોંધાયા હતા. એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે આ ભૂકંપ ઇવાતે પ્રીફેક્ચરમાં વ્યાપક વિનાશ લાવી શકે છે. જાપાન હવામાન એજન્સી અનુસાર, ભૂકંપની તીવ્રતા રિક્ટર સ્કેલ પર 6.7 હતી. આ ઘટના સ્થાનિક સમય મુજબ સાંજે 5:03 વાગ્યે બની હતી. ભૂકંપથી થયેલા નુકસાન અંગે હજુ સુધી કોઈ સત્તાવાર માહિતી જાહેર કરવામાં આવી નથી. દરમિયાન, એજન્સીએ ઇવાતે પ્રીફેક્ચર માટે સુનામીની ચેતવણી જારી કરી છે. અધિકારીઓએ ચેતવણી આપી છે કે એક મીટર ઊંચા સુનામીના મોજા આ વિસ્તારમાં પહોંચી શકે છે.
જાપાન હવામાન એજન્સી અનુસાર, ઇવાતેના દરિયાકાંઠાના વિસ્તારો માટે સુનામીની ચેતવણી જારી કરવામાં આવી છે, જેમાં ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે મોજા ગમે ત્યારે આવી શકે છે. દરમિયાન, NHK એ અહેવાલ આપ્યો છે કે દરિયાકાંઠે સુનામીના મોજા દેખાઈ રહ્યા છે અને લોકોને દરિયાકાંઠાના વિસ્તારોમાં ફરવાનું ટાળવા વિનંતી કરી છે. ચેતવણીથી સ્થાનિકોમાં ભયનું વાતાવરણ સર્જાયું છે.
આ વિસ્તાર હજુ પણ 2011 માં આવેલા વિનાશક સમુદ્રતટના ભૂકંપથી પીડાઈ રહ્યો છે, જેની તીવ્રતા 9.0 હતી અને તેના પરિણામે સુનામી આવી હતી જેમાં આશરે 18,500 લોકો માર્યા ગયા હતા. આ દુર્ઘટનાએ ફુકુશિમા પરમાણુ પ્લાન્ટના ત્રણ રિએક્ટર ઓગળી ગયા હતા, જે બીજા વિશ્વયુદ્ધ પછી જાપાનની સૌથી ખરાબ આપત્તિ અને ચેર્નોબિલ પછી વિશ્વની સૌથી મોટી પરમાણુ દુર્ઘટના બની હતી.
એ નોંધનીય છે કે જાપાન પેસિફિક મહાસાગરના “રિંગ ઓફ ફાયર” ના પશ્ચિમ કિનારે આવેલું છે, જ્યાં ચાર મુખ્ય ટેક્ટોનિક પ્લેટો અથડાય છે, જે તેને વિશ્વના સૌથી વધુ ભૂકંપની રીતે સક્રિય દેશોમાંનો એક બનાવે છે. આ દ્વીપસમૂહ રાષ્ટ્ર દર વર્ષે સરેરાશ 1,500 ભૂકંપનો અનુભવ કરે છે, જેમાંથી મોટાભાગના હળવા હોય છે, પરંતુ સ્થાન અને ઊંડાઈના આધારે નુકસાન બદલાઈ શકે છે.