ભારતીય ધ્વજ તરીકે ભગવાની ભલામણ કરવામાં આવી હતી, પરંતુ ગાંધીજી…: મોહન ભાગવત

આરએસએસ વડા મોહન ભાગવતે સ્પષ્ટપણે કહ્યું છે કે સંઘ ભારતીય રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન કરે છે. તેમણે કહ્યું કે સંઘ હંમેશા ત્રિરંગા ધ્વજ સાથે ઊભો રહ્યો છે. જ્યારે આરએસએસ ધ્વજ અને ત્રિરંગા વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે આરએસએસ વડા મોહન ભાગવતે કહ્યું, રાષ્ટ્રધ્વજ સૌપ્રથમ 1933 માં નક્કી કરવામાં આવ્યો હતો, અને ધ્વજ સમિતિએ સર્વસંમતિથી સ્વતંત્ર ભારતના ધ્વજ તરીકે પરંપરાગત કેસરને ભલામણ કરી હતી. પરંતુ પછી ગાંધીજીએ હસ્તક્ષેપ કર્યો, અને કોઈ કારણોસર, તેમણે કહ્યું કે ત્રણ રંગો હશે, અને ટોચ પર કેસરી.
ભાગવતે વધુમાં કહ્યું કે તેની સ્થાપનાથી, આરએસએસ હંમેશા આ ત્રિરંગા ધ્વજ સાથે ઊભું રહ્યું છે, તેનું સન્માન કર્યું છે, તેને શ્રદ્ધાંજલિ આપી છે અને તેનું રક્ષણ કર્યું છે… તેથી કેસરી વિરુદ્ધ કેસરી અને ત્રિરંગાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી. દરેક સામ્યવાદી પક્ષ પાસે લાલ ધ્વજ હોય છે. કોંગ્રેસ પાર્ટી પાસે ચક્ર નહીં પણ ચરખો ધરાવતો ત્રિરંગો છે. રિપબ્લિકન પાર્ટી પાસે વાદળી ધ્વજ છે. તો આપણી પાસે ભગવો રંગ છે અને આપણે આપણા રાષ્ટ્રધ્વજનું સન્માન કરીએ છીએ.
ભાગવત આરએસએસની સ્થાપનાની 100મી વર્ષગાંઠ નિમિત્તે બેંગલુરુમાં આયોજિત વ્યાખ્યાન શ્રેણીના ભાગ રૂપે એક કાર્યક્રમને સંબોધિત કરી રહ્યા હતા. તેમણે રાષ્ટ્રીય સ્વયંસેવક સંઘ (આરએસએસ) પર નોંધણી વિના કામ કરવાનો પણ આરોપ લગાવ્યો. કોંગ્રેસના નેતાઓ પર આડકતરી રીતે કટાક્ષ કરતા, આરએસએસના વડા મોહન ભાગવતે રવિવારે કહ્યું કે તેમનું સંગઠન વ્યક્તિઓના સંગઠન તરીકે ઓળખાય છે. આરએસએસ દ્વારા આયોજિત આંતરિક પ્રશ્ન-જવાબ સત્ર દરમિયાન એક પ્રશ્નના જવાબમાં, ભાગવતે પૂછ્યું, “આરએસએસની સ્થાપના 1925 માં થઈ હતી, તો શું તમે અપેક્ષા રાખો છો કે આપણે બ્રિટિશ સરકાર સાથે નોંધણી કરાવીએ?” તેમણે કહ્યું કે ભારત સરકારે સ્વતંત્રતા પછી નોંધણી ફરજિયાત કરી નથી.