એલોન મસ્કનો મોટો ધડાકો, સેકેન્ડોમાં બનશે ફોટામાંથી વીડિયો

સ્પેસએક્સના CEO અને X ના સ્થાપક એલોન મસ્કની એક પોસ્ટ વાયરલ થઈ રહી છે, જેમાં તેમણે AI ચેટબોટ ગ્રોકની એક સુવિધાનું વર્ણન કર્યું છે, જે ખૂબ જ રસપ્રદ છે. પોસ્ટમાં, એલોન મસ્કે એક વીડિયો ક્લિપ પણ પોસ્ટ કરી હતી જેમાં પ્રક્રિયા સમજાવવામાં આવી હતી. તેમણે ફોટામાંથી વીડિયો બનાવવાની પ્રક્રિયા સમજાવી હતી, જે ફોટા પર લાંબા સમય સુધી દબાવીને કરી શકાય છે. હા, ફોટા પર ક્લિક કરો, લાંબા સમય સુધી દબાવી રાખો અને તેને વીડિયોમાં કન્વર્ટ કરો. એલોન મસ્કે વિડિઓ ક્લિપમાં પણ આ દર્શાવ્યું હતું.
Long press on any image to turn it into a video!
Then customize the prompt to create whatever you can Imagine.
My prompt here was “add a boyfriend and they transition into muppets 😂 https://t.co/MkH4A4s1jl pic.twitter.com/nfNjT8ZK3m
— Elon Musk (@elonmusk) November 9, 2025
એલોન મસ્કે પોસ્ટમાં શું લખ્યું?
વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ, એલોન મસ્કે, X પોસ્ટમાં લખ્યું હતું કે ગ્રૉકની એક રસપ્રદ સુવિધા ફોટાને વિડિઓમાં રૂપાંતરિત કરવાની છે, જેનો તેમણે પોતે પ્રયાસ કર્યો અને આનંદ માણ્યો. તેમણે લખ્યું હતું કે ફોટા પર લાંબા સમય સુધી દબાવવાથી ફોટો તરત જ વિડિઓમાં રૂપાંતરિત થઈ જશે. આમ કરીને, વપરાશકર્તાઓ પ્રોમ્પ્ટને કસ્ટમાઇઝ કરી શકે છે. તેમણે એક દંપતીને કઠપૂતળીમાં ફેરવીને સુવિધાનું પરીક્ષણ કર્યું. આ કરવા માટે, તેમણે Groq ના ફીચર ઇમેજ-ટુ-વિડીયો જનરેશન ટૂલ્સનો ઉપયોગ કરીને ફોટોમાંથી એક વિડીયો બનાવ્યો.
ફોટોમાંથી વિડીયો બનાવવો એ એક સરળ પ્રક્રિયા બની ગઈ છે; ફક્ત લાંબો સમય દબાવવાથી આખી પ્રક્રિયા પૂર્ણ થાય છે. આ માહિતી વિશ્વના સૌથી ધનિક વ્યક્તિ, એલોન મસ્કે રવિવારે એક પોસ્ટમાં શેર કરી હતી અને એક વિડીયો પણ પોસ્ટ કર્યો હતો. વિડીયો ઝડપથી વાયરલ થયો. એલોન મસ્કે X પર પોસ્ટ કરી, લખ્યું, “છબી પર લાંબો સમય દબાવો, પછી તેને વિડિઓમાં કન્વર્ટ કરો.” પછી પ્રોમ્પ્ટને તમારી પસંદ મુજબ કસ્ટમાઇઝ કરો. તેમણે સમજાવ્યું કે તેમનો પોતાનો પ્રોમ્પ્ટ એક કપલને મપેટ્સમાં કન્વર્ટ કરવાનો હતો.
Groq એ મસ્કનો AI ચેટબોટ છે.
Groq એ એલોન મસ્કની આર્ટિફિશિયલ ઇન્ટેલિજન્સ કંપની, xAI નું ઉત્પાદન છે, જેમાં ઇમેજ-ટુ-વિડીયો જનરેશન ટૂલ્સનો સમાવેશ થાય છે. આ ટૂલ Groq ના વિસ્તરતા સર્જનાત્મક ટૂલકીટનો એક ભાગ છે, જેમાં લેખન, ઇમેજ જનરેશન અને રીઅલ-ટાઇમ ડેટા એક્સેસ જેવી સુવિધાઓ પણ શામેલ છે. એલોન મસ્કે તેમની કંપની xAI ના ચેટબોટ, Grok-4 ને વપરાશકર્તાઓ માટે મફત બનાવ્યું છે. આ ચેટબોટ એન્ડ્રોઇડ અને iOS બંને સિસ્ટમ પર ઉપલબ્ધ છે, અને તેનો ઉપયોગ X પર થઈ શકે છે. તેનો ઉપયોગ તેની એપ્લિકેશન દ્વારા અથવા ગુગલ પર પણ થઈ શકે છે.