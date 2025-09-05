નેપાળમાં ફેસબુક, ઇન્સ્ટાગ્રામ, સહિત સોશિયલ મિડિયા પર પ્રતિબંધ

કાઠમંડુઃ નેપાળે ફેસબુક, X, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ જેવા સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકી દીધો છે. નેપાળ સરકારે જણાવ્યું હતું કે ફેસબુક, X, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ સહિતના મોટા સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ્સને બ્લોક કરી રહી છે, કારણ કે આ કંપનીઓ સરકારે નક્કી કરેલા રજિસ્ટ્રેશન માટેના નિયમોનું પાલન કરી રહી નથી.

મંત્રાલય દ્વારા જારી કરાયેલા નોટિસમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે આ સોશિયલ મિડિયા કંપનીઓને રજિસ્ટ્રેશન માટે 28 ઓગસ્ટથી સાત દિવસનો સમય આપવામાં આવ્યો હતો. પરંતુ, બુધવાર રાત્રે સમયમર્યાદા પૂરી થયા પછી પણ કોઈ મોટી સોશિયલ મિડિયા કંપનીએ અરજી કરી નહોતી. તેમાં મેટા (ફેસબુક, X, ઇન્સ્ટાગ્રામ અને યુટ્યુબ, વોટ્સએપ),  રેડિટ્ટ  અને લિન્ક્ડઇનનો સમાવેશ થાય છે. જોકે મંત્રાલય અનુસાર TikTok, Viber, Witk, Nimbuzz અને Popo Liveને યાદીમાં સામેલ કરવામાં આવ્યા છે। જ્યારે Telegram અને Global Diaryએ અરજી કરી છે અને તે મંજૂરીની પ્રક્રિયામાં છે.

ફેસબુક અને અન્ય સોશિયલ મિડિયા કંપનીઓએ હજી સુધી નેપાળ સરકારના આ નિર્ણય પર કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી. મંત્રાલયના સ્ત્રોતો અનુસાર સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવાનો નિર્ણય સંચાર અને માહિતી પ્રૌદ્યોગિકી મંત્રી પૃથ્વી સુબ્બા ગુરુંગની અધ્યક્ષતામાં યોજાયેલી બેઠકમાં લેવામાં આવ્યો હતો. આ પ્લેટફોર્મ્સ સોશિયલ નેટવર્ક ઉપયોગ વ્યવસ્થાપન નિર્દેશ, 2023 હેઠળની ફરજિયાત રજિસ્ટ્રેશન પ્રક્રિયાનો પાલન કરી રહ્યા નહોતાં.

મંત્રાલયે નેપાળ ટેલિકોમ્યુનિકેશન ઓથોરિટીને પણ બિન-રજિસ્ટર્ડ સોશિયલ પ્લેટફોર્મ્સને નિષ્ક્રિય કરવા આદેશ આપ્યો છે. મંત્રાલયના સ્ત્રોતોએ જણાવ્યું કે આ પ્રતિબંધ ગુરુવાર મધરાતથી લાગુ થશે. મંત્રાલયના પ્રવક્તા ગજેન્દ્રકુમાર ઠાકુરે કહ્યું હતું યાદીમાં સમાવાયેલા પાંચ પ્લેટફોર્મ્સ અને પ્રક્રિયામાં રહેલા બે પ્લેટફોર્મ્સને છોડીને, બાકીના બધા સોશિયલ મિડિયા પ્લેટફોર્મ્સને નેપાળમાં નિષ્ક્રિય કરી દેવામાં આવશે.

