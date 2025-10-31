સંજય રાઉતની તબિયત લથડી, PM મોદીએ સ્વસ્થ થવાની કામના કરી

શિવસેના (UBT) ના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ સંજય રાઉતની તબિયત અચાનક બગડી ગઈ છે. તેમણે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરી હતી કે તેમની તબિયત ગંભીર રીતે બગડી ગઈ છે અને તેઓ હાલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે.
મહારાષ્ટ્રથી મોટા સમાચાર આવી રહ્યા છે. શિવસેના (UBT) ના વરિષ્ઠ નેતા અને સાંસદ સંજય રાઉત અચાનક બીમાર પડી ગયા છે. રાઉતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર એક પોસ્ટમાં તેમના સ્વાસ્થ્યની માહિતી આપી હતી. તેમણે X પર એક પત્ર પણ જાહેર કર્યો હતો. રાઉતે જણાવ્યું હતું કે તેમની તબિયત ગંભીર રીતે બગડી ગઈ છે અને તેઓ હાલમાં સારવાર લઈ રહ્યા છે. પીએમ મોદીએ પણ રાઉતના સ્વાસ્થ્ય માટે ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી અને તેમના ઝડપી સ્વસ્થ થવાની પ્રાર્થના કરી હતી. રાઉત હાલમાં સારવાર હેઠળ છે.
સંજય રાઉતે X પર માહિતી શેર કરી
સંજય રાઉતે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X પર તેમના સ્વાસ્થ્ય વિશે પોસ્ટ કરી. તેમના સંદેશમાં તેમણે લખ્યું, “તમે બધાએ હંમેશા મારા પર વિશ્વાસ કર્યો છે અને મારા પર પ્રેમ વરસાવ્યો છે, પરંતુ હવે મારી તબિયત અચાનક બગડી ગઈ છે. હું સારવાર લઈ રહ્યો છું, અને મને વિશ્વાસ છે કે હું જલ્દી સ્વસ્થ થઈશ.” ડોક્ટરોની સલાહને અનુસરીને તેમને હાલ માટે બહાર જવાનું અને ભીડવાળી જગ્યાએ જવાનું ટાળવાની સલાહ આપવામાં આવી છે. તેમણે આગળ લખ્યું, “મને વિશ્વાસ છે કે હું જલ્દી સ્વસ્થ થઈશ અને નવા વર્ષમાં તમને બધાને મળવા આવીશ. તમારો પ્રેમ અને આશીર્વાદ ચાલુ રહે.”
પીએમ મોદીએ સંજય રાઉતની પોસ્ટ પર પણ ચિંતા વ્યક્ત કરી હતી. તેમણે તેમને ઝડપથી સ્વસ્થ થવાની શુભેચ્છા પાઠવી હતી. સંજય રાઉતની પોસ્ટનો જવાબ આપતા પીએમ મોદીએ લખ્યું, “સંજય રાઉત જી, હું તમારા ઝડપી સ્વસ્થતા અને સારા સ્વાસ્થ્ય માટે પ્રાર્થના કરું છું.” પીએમ મોદીની પોસ્ટનો જવાબ આપતા સંજય રાઉતે જવાબ આપ્યો, “આભાર, માનનીય પ્રધાનમંત્રી! મારો પરિવાર તમારો આભારી છે! જય હિંદ, જય મહારાષ્ટ્ર!” સંજય રાઉત હજુ પણ સારવાર હેઠળ છે.