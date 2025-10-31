ભારત 17 વર્ષ પછી મેલબોર્નમાં હાર્યું, ઓસ્ટ્રેલિયા 4 વિકેટે જીત્યું

આગામી વર્ષે યોજાનાર T20 વર્લ્ડ કપ પહેલા ભારતીય ટીમે કઠોર પાઠ શીખ્યો છે. ટીમ ઈન્ડિયાને T20 શ્રેણીની બીજી મેચમાં મેલબોર્નમાં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે 4 વિકેટથી હારનો સામનો કરવો પડ્યો. બેટિંગ ક્રમમાં વિચિત્ર ફેરફાર કરનાર ભારતને તેની સજા મળી, પ્રથમ બેટિંગ કરીને તેઓ ફક્ત 125 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગયા. જોશ હેઝલવુડે આ દુર્ઘટના સર્જી, ભારતીય ટોચના ક્રમને એક જ સ્પેલમાં તોડી નાખ્યો. ત્યારબાદ ઓસ્ટ્રેલિયાએ કેપ્ટન મિશેલ માર્શની ધમાકેદાર ઇનિંગની મદદથી 40 બોલ વહેલા લક્ષ્ય હાંસલ કરી લીધું.

31 ઓક્ટોબર, શનિવારના રોજ મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ ખાતે રમાયેલી આ મેચમાં બે અલગ અલગ બેટિંગ શૈલીઓ જોવા મળી. જ્યારે ભારતીય બેટ્સમેનોએ એક જ પીચ પર ઓસ્ટ્રેલિયા સામે વિકેટ ગુમાવતા રહ્યા, ત્યારે ઓસ્ટ્રેલિયાના ટોચના ક્રમે પાવરપ્લેમાં ઝડપથી રન બનાવ્યા, જેનાથી ભારતની હાર થઈ. જોકે, મુખ્ય તફાવત ઓસ્ટ્રેલિયન ફાસ્ટ બોલર જોશ હેઝલવુડનો હતો, જેણે ભારતીય ટીમ પર વિનાશ વેર્યો.

પહેલા બેટિંગ કરતી ભારતીય ટીમે આઠમા ઓવરમાં માત્ર 49 રનમાં પાંચ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી. આવું એટલા માટે થયું કારણ કે હેઝલવુડ (3/13) એ સતત ચાર ઓવર ફેંકી, માત્ર 13 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી, જેમાં શુભમન ગિલ, સૂર્યકુમાર યાદવ અને તિલક વર્માનો સમાવેશ થાય છે. આ દરમિયાન, અભિષેક શર્મા (68 રન, 37 બોલ) સરળતાથી બાઉન્ડ્રી ફટકારી રહ્યો હતો, અને આવી સ્થિતિમાં, તેને હર્ષિત રાણા (35) નો સાથ મળ્યો. બંનેએ 56 રનની ભાગીદારી કરી, જેનાથી ટીમ ઈન્ડિયા 100 રનનો આંકડો પાર કરી શકી. જોકે, નીચલા ક્રમના ખેલાડીઓ કંઈ ખાસ કરી શક્યા નહીં, અને ટીમ 18.4 ઓવરમાં માત્ર 125 રનમાં ઓલઆઉટ થઈ ગઈ.

તેનાથી વિપરીત, ઓસ્ટ્રેલિયાની ટ્રેવિસ હેડ અને મિશેલ માર્શની ઓપનિંગ જોડીએ શાનદાર બેટિંગ કરી. તેઓએ પાંચમી ઓવરમાં ટીમને 50 રનથી વધુ રન બનાવ્યા. ટ્રેવિસ હેડ (28) ને વરુણ ચક્રવર્તીએ આઉટ કર્યો, ત્યારબાદ માર્શ (46) એ આક્રમક રમત શરૂ કરી, કુલદીપ યાદવની પહેલી ઓવરમાં 20 રન બનાવ્યા. જોકે તે એ જ ઓવરમાં આઉટ થયો હતો, ઓસ્ટ્રેલિયાનો વિજય પહેલાથી જ નિશ્ચિત હતો. જોકે, આ પછી, જીતની ખૂબ નજીક પહોંચ્યા પછી ઓસ્ટ્રેલિયન ઇનિંગ્સ ડગમગી ગઈ. જસપ્રીત બુમરાહે લક્ષ્યથી માત્ર બે રન દૂર સતત બે વિકેટ લીધી, પરંતુ ત્યાં સુધીમાં ટીમ ઇન્ડિયા માટે ખૂબ મોડું થઈ ગયું હતું. ઓસ્ટ્રેલિયાએ 13.2 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું.

17 વર્ષ પછી ટીમ ઇન્ડિયાનો પરાજય

મેલબોર્ન ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ પર આ ભારતનો ફક્ત બીજો T20I વિજય છે. નોંધનીય છે કે, ભારતનો અહીં છેલ્લો પરાજય 17 વર્ષ પહેલા, 2008 માં ઓસ્ટ્રેલિયા સામે થયો હતો. ત્યારથી, ભારતીય ટીમે સતત જીત નોંધાવી છે, જેમાં ફક્ત એક જ મેચ ડ્રો રહી હતી. આ જીત સાથે, ઓસ્ટ્રેલિયાએ પાંચ મેચની શ્રેણીમાં 1-0 થી લીડ મેળવી છે. પહેલી મેચ વરસાદને કારણે ધોવાઈ ગઈ હતી, તેથી ટીમ ઇન્ડિયાએ હવે શ્રેણી જીતવા માટે બાકીની ત્રણેય મેચ જીતવી પડશે.

