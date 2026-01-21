રાજ ઠાકરેએ શિંદેને ટેકો આપીને ઉદ્ધવને આપ્યો આંચકો

મુંબઈ: મુંબઈ BMC ચૂંટણીમાં હાલ ભલે મેયર પદને લઈને કોઈ અંતિમ નિર્ણય ન થયો હોય અને ભાજપ, શિવસેના (શિંદે) તેમ જ વિપક્ષી ગઠબંધન શિવસેના (ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ)–મનસે વચ્ચે ખેંચતાણ ચાલી રહી હોય, પરંતુ કલ્યાણ-ડોમ્બિવલી નગર નિગમમાં રાજકીય ‘ખેલો’ થઈ ગયો છે. અહીં મેયરની ખુરશી માટે શિવસેના (શિંદે)એ રાજ ઠાકરેની મનસે સાથે હાથ મિલાવ્યાની ચર્ચા છે. કલ્યાણ-ડોમ્બિવલી મહાનગરપાલિકા (KDMC)નાં તાજાં ચૂંટણી પરિણામો બાદ આ નવું રાજકીય ગઠબંધન બની રહ્યું છે. કહેવાય છે કે ભાજપને સત્તાથી દૂર રાખવા માટે ઉપ મુખ્ય મંત્રી એકનાથ શિંદેની શિવસેના અને રાજ ઠાકરેની મનસે વચ્ચે ગઠબંધનની ‘ખીચડી’ તૈયાર થઈ ગઈ છે.
આ જ સંદર્ભમાં શિવસેના નેતા શ્રીકાંત શિંદે અને સાંસદ નરેશ મ્હસ્કેએ નવી મુંબઈના કોંકણ ભવનની મુલાકાત લીધી હતી. ત્યાં તેમની સાથે મનસે નેતા રાજુ પાટીલની હાજરીએ આ અટકળોને વધુ વેગ આપ્યો. મહારાષ્ટ્ર નવનિર્માણ સેને સંગઠન સ્તરે મોટો નિર્ણય લેતાં પ્રલ્હાદ મ્હાત્રેને કલ્યાણ-ડોમ્બિવલી મહાનગરપાલિકા (KDMC)માં પાર્ટીના નવા ગ્રુપ નેતા તરીકે નિયુક્ત કર્યા છે. KDMCમાં મનસેના કુલ પાંચ નગરસેવકો ચૂંટાઈ આવ્યા છે અને હવે મ્હાત્રે અહીં પાર્ટીનું નેતૃત્વ કરશે.શિંદે સેનાના સાંસદ નરેશ મ્હસ્કેએ ગઠબંધનની સંભાવનાઓ અંગે સંકેત આપતાં કહ્યું કે મનસે કોઈ AIMIM નથી, તેથી તેમની સાથે આવવામાં કોઈ અડચણ હોવી જોઈએ નહીં.
કલ્યાણ-ડોમ્બિવલીમાં શિવસેના (53) અને ભાજપ (50) મળીને કુલ 103 સીટો જીતેલી છે, જે બહુમતના આંકડા (62) કરતાં ઘણો વધારે છે. પરંતુ મહાયુતિને બહુમત મળ્યા બાદ હવે શિવસેના અને ભાજપ વચ્ચે મેયર પદને લઈને ખેંચતાણ શરૂ થઈ ગઈ છે. મેયરની લડાઈમાં શિંદેને મનસેની મદદ લેવી પડી રહી છે.
શિવસેના–ભાજપને મળીને કેટલા કોર્પોરેટર?
કલ્યાણ-ડોમ્બિવલી મહાનગરપાલિકામાં શિવસેના અને ભાજપ મળીને સરળતાથી બહુમત મેળવી શકે છે. અહીં સૌથી મોટી પાર્ટી શિવસેના પાસે 53 અને ભાજપ પાસે 50 કોર્પોરેટર છે. કુલ 122માંથી 103 કોર્પોરેટર તો માત્ર આ બંને પાર્ટીઓ પાસે જ છે.