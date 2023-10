ભારત-પાકિસ્તાન વચ્ચે મેચમાં ગિલની થશે વાપસી?

અમદાવાદઃ વનડે વર્લ્ડ કપમાં પાકિસ્તાન ભારત સામે ક્યારેય જીત્યું નથી. વર્લ્ડ કપ 2023ની 12મી મેચ ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમમાં રમાશે. ભારતની પાસે વનડે વર્લ્ડ કપમાં 7-0ની લીડ છે અને પલડું ભારે છે. જો શુબમન ગિલની વાપસી થશે તો મેન ઇન બ્લુની બેટિંગ વધુ મજબૂત થશે. સ્ટેડિયમની બહાર ક્રિકેટપ્રેમીઓની ભારે ભીડ જમા છે.

નરેન્દ્ર મોદી સ્ટેડિયમની બહાર અને અંદર જવાનો તહેનાત છે. 4000થી વધુ સુરક્ષા કર્મચારીઓનો બંદોબસ્ત ગોઠવાયો છે. દર્શકો સ્ટેડિયમમાં મોબાઇલ અને પાકીટ સિવાય કશું જ લઈ જઈ શકશે નહીં. માત્ર ગુજરાત જ નહીં, રાજસ્થાન અને અન્ય રાજ્યમાંથી પણ લોકો મેચ જોવા પહોંચી રહ્યા છે. દેશ-વિદેશમાંથી આવેલા દર્શકોમાં ભારે ઉત્સાહ જોવા મળી રહ્યો છે.

Hello from the world's biggest cricket stadium, the Narendra Modi Stadium, Ahmedabad 🏟️👋

It's nearly time for #INDvPAK 👌

Tune in to #TeamIndia's exclusive #CWC23 experience and follow the game 👉 https://t.co/PqcocdNMf1#MeninBlue pic.twitter.com/LoQbBtY5xY

— BCCI (@BCCI) October 14, 2023