ટેસ્ટ મેચઃ રોહિત શર્મા, પછી જાડેજાએ ચોથી સદી ફટકારી

રાજકોટઃ ભારત અને ઈંગ્લેન્ડ વચ્ચે ત્રીજી ટેસ્ટ મેચ રાજકોટમાં રમાઈ રહી છે. આ મેચમાં રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. ભારતીય ટીમ જ્યારે બેટિંગ કરવા ઊતરી ત્યારે તેણે નવ ઓવરમાં ત્રણ વિકેટ ગુમાવી દીધી હતી, પરંતુ ભારતીય કેપ્ટન રોહિત શર્મા પછી ઓલરાઉન્ડર રવીન્દ્ર જાડેજાએ સદી ફટકારતાં ભારત મજબૂત સ્થિતિમાં છે. જાડેજાએ તેની કેરિયરની ચોથી સદી ફટકારી હતી.

રોહિત શર્માએ 14 ચોક્કા અને ત્રણ છક્કાની મદદથી 131 રન ફટકાર્યા હતા, જ્યારે રવીન્દ્ર જાડેજા 110 રન સાથે ક્રીઝ પર ઊભો છે. હાલ ભારતની 326 રને પાંચ વિકેટ પડી ગઈ છે. જાડેજાએ નવ ચોક્કા અને બે છક્કાની મદદથી સદી ફટકારી હતી. એ સાથે સરફરાઝ ખાને 62 રન કર્યા છે, જ્યારે કુલદીપ યાદવ એક રન સાથે દાવમાં છે.

ઇંગલેન્ડ વતી માર્ક વૂડે 69 રન આપીને ત્રણ વિકેટ લીધી છે, જ્યારે ટોમ હાર્ટલેને એક વિકેટ મળી છે. આ સાથે સરફરાઝ ખાન રનઆઉટ થયો હતો.

Centuries from Jadeja (110*) and Rohit Sharma (131) guide #TeamIndia to 326/5 at Stumps on Day 1 of the 3rd Test.

