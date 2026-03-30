IPL 2026: મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ અને કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સના મુકાબલાની તસવીરો

ઇન્ડિયન પ્રીમિયર લીગ 2026 (IPL 2026)ની બીજી મેચમાં, મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ (MI) એ કોલકાતા નાઈટ રાઇડર્સ (KKR) ને 6 વિકેટથી હરાવ્યું. વાનખેડે સ્ટેડિયમ ખાતે પ્રથમ બેટિંગ કરતા KKRએ 220 રન બનાવ્યા. લક્ષ્યનો પીછો કરતા, રોહિત શર્મા (78) અને રાયન રિકેલ્ટન (81)એ અડધી સદી ફટકારી, ઇનિંગ્સનો મજબૂત પાયો નાખ્યો. આ મુંબઈનો સૌથી સફળ રન ચેઝ છે. ત્રણ વિકેટ લેનાર શાર્દુલ ઠાકુરને પ્લેયર ઓફ ધ મેચનો એવોર્ડ મળ્યો.
221 ના લક્ષ્યનો પીછો કરતા રાયન રિકેલ્ટન અને રોહિત શર્માએ પહેલા કેટલાક બોલનો આદર કર્યો અને સાવધાનીપૂર્વક રમ્યા. ત્રીજી ઓવરથી બંનેએ જોરદાર હુમલો કરવાનું શરૂ કર્યું અને પછી દરેક બોલરને પછાડ્યો. રોહિતે 23 બોલમાં તેની અડધી સદી પૂરી કરી, જે તેની સૌથી ઝડપી IPL અડધી સદી હતી. તેણે 38 બોલમાં 78 રન બનાવ્યા, જેમાં છ છગ્ગા અને છ ચોગ્ગા ફટકાર્યા. વૈભવ અરોરાના હાથે તેનો કેચ આઉટ થયો અને રિકેલ્ટન સાથે મળીને તેણે પહેલી વિકેટ માટે 148 રનની ભાગીદારી નોંધાવી.
સૂર્યકુમાર યાદવ ફક્ત 16 રન બનાવીને આઉટ થયો. રાયન રિકેલ્ટને 43 બોલમાં 81 રનની શાનદાર ઇનિંગ રમી, જેમાં 8 છગ્ગા અને 4 ચોગ્ગા ફટકાર્યા. તે રન આઉટ થયો.
તિલક વર્માએ 14 બોલમાં 20 રન બનાવ્યા, અને હાર્દિક પંડ્યાએ 11 બોલમાં 18 રન બનાવ્યા. મુંબઈ ઇન્ડિયન્સે 19.1 ઓવરમાં લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને 6 વિકેટે જીત મેળવી. આઈપીએલમાં મુંબઈનો આ સૌથી સફળ રન ચેઝ છે.
કેકેઆરની કેપ્ટનશીપમાં અનુભવનો અભાવ જોવા મળ્યો; કેમેરોન ગ્રીનને બોલિંગ માટે બોલાવવામાં આવ્યો ન હતો. સુનીલ નારાયણને પણ મહત્વપૂર્ણ સમયે બોલ આપવામાં આવ્યો ન હતો. વૈભવ અરોરાએ 4 ઓવરમાં 52 રન આપ્યા. બ્લેસિંગ મુઝારાબાનીએ 3 ઓવરમાં 34 રન આપ્યા. વરુણ ચક્રવર્તીએ ચાર ઓવરમાં 48 રન આપીને કોઈ વિકેટ લીધી ન હતી.
મુંબઈ ઇન્ડિયન્સ તરફથી શાર્દુલ ઠાકુરે ત્રણ વિકેટ લીધી, જ્યારે હાર્દિક પંડ્યાએ એક વિકેટ લીધી. શાર્દુલ ઠાકુરે ચાર ઓવરમાં 39 રન આપ્યા, જ્યારે હાર્દિકે ત્રણ ઓવરમાં 39 રન આપ્યા. ટ્રેન્ટ બોલ્ટે ચાર ઓવરમાં 38 રન આપ્યા, જ્યારે જસપ્રીત બુમરાહે ચાર ઓવરમાં 35 રન આપ્યા.
(તમામ તસવીરો: દીપક ધૂરી)