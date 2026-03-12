વિજય ઉજવણી બાદ હાર્દિક પંડ્યા વિરુદ્ધ ફરિયાદ દાખલ, શું છે કારણ?

T20 વર્લ્ડ કપ 2026 ની જીત બાદ હાર્દિક પંડ્યા વિરુદ્ધ ભારતીય ધ્વજનું અપમાન કરવા બદલ ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. એક વકીલે આરોપ લગાવ્યો છે કે પંડ્યાએ ઉજવણી દરમિયાન પોતાના શરીર પર રાષ્ટ્રધ્વજ લપેટીને અયોગ્ય વર્તન કર્યું હતું.
ભારતની T20 વર્લ્ડ કપ જીતની ઉજવણી કર્યા પછી સ્ટાર ઓલરાઉન્ડર હાર્દિક પંડ્યા એક નવા વિવાદમાં ફસાઈ ગયા છે. રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન કરવા બદલ તેની સામે ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી છે. આ ફરિયાદ પુણે સ્થિત વકીલ વાજિદ ખાન બિડકરે નોંધાવી છે, જેમણે આ મામલે યોગ્ય કાનૂની કાર્યવાહીની માંગ કરી છે. તેમણે પોલીસને લેખિત અરજી સુપરત કરી છે, જેમાં ક્રિકેટર સામે તપાસ અને કાર્યવાહી કરવાની વિનંતી કરવામાં આવી છે. સમાચાર એજન્સી ANI અનુસાર, આ ફરિયાદ બેંગલુરુના શિવાજી નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવી છે, જ્યારે સમાચાર એજન્સી PTI એ અહેવાલ આપ્યો છે કે આ ફરિયાદ પુણેના શિવાજી નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં દાખલ કરવામાં આવી છે. વાજિદે પોલીસને આ મામલે હાર્દિક વિરુદ્ધ FIR નોંધવાની માંગ કરી છે.
સોશિયલ મીડિયાના વીડિયો પર આધારિત ફરિયાદ
ફરિયાદ મુજબ, ભારતની જીત બાદ ખેલાડીઓના ઉજવણીના ઘણા વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા છે. આ વીડિયોમાં પંડ્યાને ખભા પર ત્રિરંગો લપેટીને મેદાન પર દોડતો અને નાચતો જોઈ શકાય છે. વકીલનો આરોપ છે કે એક વીડિયોમાં, ઉજવણી દરમિયાન પંડ્યા તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે સ્ટેજ પર હતો અને ત્રિરંગો હજુ પણ તેના ખભા પર લપેટાયેલો હતો. ફરિયાદીનું કહેવું છે કે આવું વર્તન રાષ્ટ્રધ્વજના સન્માનની વિરુદ્ધ છે.
વકીલે કાયદાનો ઉલ્લેખ કર્યો.
વાજિદ ખાન બિડકરે જણાવ્યું કે ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજની ગરિમા જાળવી રાખવી એ દરેક નાગરિકની જવાબદારી છે, અને તેના રક્ષણ માટે કાયદો અસ્તિત્વમાં છે. તેમણે કહ્યું કે તેમણે રાષ્ટ્રધ્વજને નિયંત્રિત કરતા કાયદાનો ઉલ્લેખ કરીને આ મામલે ફરિયાદ નોંધાવી છે.
તેમણે સમાચાર એજન્સી ANI ને કહ્યું, “તમે T20 વર્લ્ડ કપ જોયો હશે. હાર્દિક પંડ્યા તેની જીતની ઉજવણી કરતી વખતે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે નાચતો હતો. તેની પાછળ રાષ્ટ્રધ્વજ બાંધેલો હતો. 1971 ના રાષ્ટ્રીય ધ્વજ અધિનિયમની કલમ 2 મુજબ, આપણે રાષ્ટ્રધ્વજની ગરિમાનું સન્માન કરવું જોઈએ. પરંતુ હાર્દિક પંડ્યા વિજયની ઉજવણીમાં એટલો મગ્ન હતો કે તે તેની ગર્લફ્રેન્ડ સાથે, તે સમયે પણ તેના શરીર પર રાષ્ટ્રધ્વજ રાખીને સૂઈ રહ્યો હતો. મારું માનવું છે કે આ રાષ્ટ્રધ્વજનું અપમાન છે.”
ફરિયાદ દાખલ કરવાની પ્રક્રિયા
વકીલે સમજાવ્યું કે શરૂઆતમાં પોલીસે કહ્યું હતું કે આ ઘટના અમદાવાદમાં બની છે, તેથી ફરિયાદ ત્યાં દાખલ કરવી જોઈએ. જોકે, તેમણે દલીલ કરી હતી કે રાષ્ટ્રધ્વજ આખા દેશનું પ્રતીક છે અને તેની ગરિમા સંબંધિત બાબતો ગમે ત્યાં ઉઠાવી શકાય છે.
તેમણે કહ્યું, “મેં શિવાજી નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ નોંધાવી. જ્યારે હું ફરિયાદ નોંધાવવા ગયો ત્યારે તેમણે કહ્યું કે આ ઘટના ત્યાં બની નથી. પછી મેં સમજાવ્યું કે રાષ્ટ્રધ્વજ આખા દેશનું પ્રતીક છે, તેથી ત્યાં પણ ફરિયાદ નોંધાવી શકાય છે. તેમણે મારી ફરિયાદ સ્વીકારી અને મને એક નકલ આપી. હવે જોઈએ છીએ કે આગળ શું થાય છે.”