જયસ્વાલની બેવડી સદીઃ ઇંગ્લેન્ડ 123એ ત્રણ વિકેટ

નવી દિલ્હીઃ બીજી ટેસ્ટમાં યશસ્વી જયસ્વાલે ઇતિહાસ રચી દીધો છે. તેણે ટેસ્ટ કેરિયરની પહેલી બેવડી સદી ફટકારીને વિશ્વ ક્રિકેટમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો છે. તે 23 વર્ષની વયે સૌથી વધુ રનોની ઇનિંગ્સ રમનાર ભારતનો ત્રીજો બેટર બની ગયો છે. તેણે સચિન તેન્ડુલકરનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. 23 વર્ષની વયે સચિને ટેસ્ટ રમતાં 179 રનની ઇનિંગ્સ રમી હતી, જે એ સમયે સૌથી મોટી ટેસ્ટ ઇનિંગ્સ હતી.

ભારત અને ઇંગ્લેન્ડ વચ્ચે પાંચ મેચની ટેસ્ટ સિરીઝની બીજી મેચ વિશાખાપટ્ટનમમાં રમાઈ રહી છે. પહેલા દિવસે ભારતીય ટીમના કેપ્ટન રોહિત શર્માએ ટોસ જીતીને પ્રથમ બેટિંગ કરવાનો નિર્ણય કર્યો હતો. પ્રથમ દિવસની રમતના અંતે ભારતીય ટીમનો સ્કોર છ વિકેટના નુકસાને 336 રન હતો. ટેસ્ટના બીજા દિવસે ઓપનર યશસ્વી જયસ્વાલે પોતાની બેવડી સદી પૂરી કરી હતી. તેણે 277 બોલમાં 18 ચોગ્ગા અને 7 છગ્ગાની મદદથી પોતાના ટેસ્ટ કરિયરની પ્રથમ બેવડી સદી ફટકારી હતી. ભારતની પહેલી ઇનિંગ્સ 396 રનમાં સમેટાઈ હતી. એ સાથે ઇંગ્લેન્ડે ત્રણ વિકેટ ગુમાવીને 123 રન કર્યા હતા.યશસ્વી જયસ્વાલ ભારત માટે બેવડી સદી ફટકારનાર ત્રીજો સૌથી યુવા ભારતીય ક્રિકેટર બની ગયો છે. યશસ્વી જયસ્વાલ 209 રન બનાવીને આઉટ થયો હતો. ઇંગ્લેન્ડના અનુભવી ફાસ્ટ બોલર જેમ્સ એન્ડરસના બોલ પાર યશસ્વીએ એક ઐતિહાસિક પારી રમી પોતાની વિકેટ ગુમાવી હતી.

That Leap. That Celebration. That Special Feeling 👏 👏

Here's how Yashasvi Jaiswal notched up his Double Hundred 🎥 🔽

Follow the match ▶️ https://t.co/X85JZGt0EV#TeamIndia | #INDvENG | @ybj_19 | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/CUiikvbQqa

— BCCI (@BCCI) February 3, 2024