મોહમ્મદ શમી સહિત 26 એથ્લીટોને અર્જુન એવોર્ડ એનાયત

નવી દિલ્હીઃ ટીમ ઇન્ડિયાના ઝડપી બોલર મોહમ્મદ શમીને દેશના પ્રતિષ્ઠિત અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે. છેલ્લાં કેટલાંક વર્ષોમાં શમીનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે. વનડે વર્લ્ડ કપમાં શમીએ ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઇનલમાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. શમીએ સાત મેચમાં 24 વિકેટ લીધી હતી. જે પછી તેને અર્જુંન એવોર્ડ માટે પસંદ કરવામાં આવ્યો હતો.

રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ મોહમ્મદ શમીને અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત કર્યા. છેલ્લા કેટલાક વર્ષોમાં શમીનું પ્રદર્શન શાનદાર રહ્યું છે. ભારતની ધરતી પર રમાયેલા વર્લ્ડ કપમાં શમીએ ટીમ ઈન્ડિયાને ફાઇનલમાં લઈ જવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી.

મોહમ્મદ શમીએ અર્જુન એવોર્ડ વિશે કહ્યું હતું કે આ એવોર્ડ મારા માટે એક સ્વપ્ન સમાન છે, ઘણા રમતવીરો પોતાની રમતમાં શ્રેષ્ઠ યોગદાન આપવા છતાં આ એવોર્ડ જીતી શકતા નથી. હું ખુશ છું કે મને આ એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યો છે.

વર્ષ 2023માં કુલ 26 એથ્લીટોને અર્જુન એવોર્ડથી સન્માનિત કરવામાં આવ્યા હતા. આ યાદીમાં એશિય ગેમ્સ-2023ના એથ્લીટોનો દબદબો રહ્યો હતો. ચીનમાં થયેલા એશિયન ગેમ્સમાં ભારતે 107 મેડલો જીતીને શાનદાર દેખાવ કર્યો હતો.

પેરા-તીરંદાજ શીતલ દેવીને રાષ્ટ્રીય રમત પુરસ્કારમાં રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુ તરફથી અર્જુન એવોર્ડ મળ્યો હતો. શીતલ દેવીએ વર્ષ 2023માં ભારત માટે વ્યક્તિગત રીતે ત્રણ ગોલ્ડ મેડલ જીત્યા હતા, આ સાથે તે વિશ્વ પહેલાં નંબરના મહિલા તીરંદાજ બન્યા છે.

🏆#NationalSportsAwards🏆

President Droupadi Murmu confers #Arjuna Award, 2023 on Indian fast bowler Mohammad Shami for his exemplary performance in #Cricket@YASMinistry @MdShami11@rashtrapatibhvn pic.twitter.com/NAOWqMBLIy

— PIB India (@PIB_India) January 9, 2024