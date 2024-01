તિમોર-લેસ્ટેના રાષ્ટ્રપતિ સાથે વડા પ્રધાનની બેઠક

નવી દિલ્હીઃ વડા પ્રધાન મોદી ત્રણ દિવસની ગુજરાતની મુલાકાતે છે. તેમણે આ દરમ્યાન પહેલા દિવસે ગાંધીનગરમાં તિમોર-લેસ્ટેના રાષ્ટ્રપતિ જોસ રામોસ-હોર્ટા સાથે દ્વિપક્ષી બેઠક કરી હતી. વડા પ્રધાન ગાંધીનગરમાં મહાત્મા મંદિરમાં વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટ 2024નું ઉદઘાટન કરશે.

તિમોર-લિસ્ટેના રાષ્ટ્રપ્રમુખ ડો. જોસ રામોસ હોર્ટા 8-10 જાન્યુઆરી, 2024 દરમિયાન ગાંધીનગરમાં 10મી વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત ગ્લોબલ સમિટમાં ભાગ લેવા માટે ભારતની મુલાકાતે આવ્યા છે.

વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી અને રાષ્ટ્રપતિ હોર્ટા આજે ગાંધીનગરમાં મળ્યા હતા. વડા પ્રધાને રાષ્ટ્રપતિ હોર્ટા અને તેમના પ્રતિનિધિમંડળને વાઇબ્રન્ટ ગુજરાત સમિટમાં ઉષ્માસભર આવકાર આપ્યો હતો, જે બંને દેશો વચ્ચે સૌપ્રથમ વાર રાજ્યના વડા કે સરકારી સ્તરની મુલાકાત છે. પ્રધાનમંત્રીએ જીવંત “દિલ્હી-દીલી” જોડાણનું નિર્માણ કરવાની ભારતની પ્રતિબદ્ધતાની પુનઃપુષ્ટિ કરી હતી. સપ્ટેમ્બર 2023માં, તેમણે દેશમાં ભારતીય મિશન શરૂ કરવાની જાહેરાત કરી હતી. તેમણે ક્ષમતા નિર્માણ, માનવ સંસાધન વિકાસ, આઇટી, ફિનટેક, ઊર્જા અને પરંપરાગત ચિકિત્સા અને ફાર્મા સહિત હેલ્થકેરમાં તિમોર-લેસ્ટેને સહાયની ઓફર કરી હતી. તેમણે તિમોર-લેસ્ટને આંતરરાષ્ટ્રીય સૌર ગઠબંધન (આઇએસએ) અને કોએલિશન ફોર ડિઝાસ્ટર રેસિલન્ટ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (સીડીઆરઆઈ)માં જોડાવા આમંત્રણ પણ આપ્યું હતું.

Had an excellent meeting with President @JoseRamosHorta1 of Timor-Leste. The fact that our meeting is taking place in Mahatma Mandir, Gandhinagar, makes this meeting even more special considering Gandhi Ji’s influence on President Horta’s life and work. We discussed ways to… pic.twitter.com/RYmCKKKyhm

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2024