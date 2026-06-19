SIT દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી કરશેઃ CM યોગી

લખનૌ: ઉત્તર પ્રદેશના અયોધ્યા પહોંચેલા CM યોગીએ રામ મંદિરના ચઢાવાની રકમમાં થયેલા કથિત ગેરરીતિના મામલે રામભક્તોને વિશ્વાસ અપાવતાં કહ્યું હતું કે માત્ર 15 દિવસ વધુ રાહ જુઓ, ધીરજ રાખો અને ચિંતા ન કરો. તેમણે કહ્યું હતું કે અયોધ્યા સંબંધિત મામલામાં ટ્રસ્ટની વિનંતી પર SIT તપાસના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે. SITની તપાસથી સમગ્ર સત્ય બહાર આવશે અને જે કોઈ પણ દોષી હશે તે બચી શકશે નહીં.
દોષી કોઈ પણ હોય, બચશે નહીં
તેમણે લોકોને SITનો રિપોર્ટ આવે ત્યાં સુધી બિનજરૂરી નિવેદનબાજી ન કરવાની અપીલ કરી હતી. તેમણે કહ્યું હતું કે આવી ટિપ્પણીઓથી તપાસ પ્રભાવિત થઈ શકે છે. કોઈનું બિનજરૂરી પાત્રહનન ન કરો અને અયોધ્યાને બદનામ ન કરો. દોષી જે કોઈ હશે, તેને છોડવામાં નહીં આવે.
અખિલેશ યાદવ પર યોગીનો પ્રહાર
સમાજવાદી પાર્ટીના નેતા અખિલેશ યાદવના આરોપોને લઈને યોગીએ તીખો પ્રહાર કરતાં કહ્યું હતું કે જે લોકો રામભક્તો અને કારસેવકોને અપમાનિત કરતા હતા અને માફિયાઓની કબર પર ફાતેહા વાંચતા હતા, તેઓ આજે અમને રામભક્તિનો પાઠ ભણાવવા નીકળ્યા છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું હતું કે જેમણે ક્યારેક રામભક્તો અને કારસેવકો પર ગોળી ચલાવવાના આદેશ આપ્યા હતા અને ‘જય શ્રીરામ’ના નારા લગાવનારાઓ પર લાઠીચાર્જ કરાવ્યો હતો, તેઓ આજે ઉપદેશ આપી રહ્યા છે. તેમણે તમામ પક્ષોને અપીલ કરી કે કોઈ પણ બેદરકારીભરી અથવા ગેરજવાબદાર ટિપ્પણી ન કરે, જેથી રામભક્તોની ભાવનાઓ દુભાય નહીં.
Ayodhya, Uttar Pradesh: Chief Minister Yogi Adityanath says, “Those who once fired bullets at Ram devotees and kar sevaks and used batons against chants of ‘Jai Shri Ram’ are now coming to give lectures. My appeal to all Ram devotees is that, regarding what has been heard in the… pic.twitter.com/napQT8sGnD
— IANS (@ians_india) June 19, 2026
પુરાવા હોય તો SITને સોંપો, માત્ર 15 દિવસ રાહ જુઓ
તેમણે કહ્યું હતું કે જો કોઈ પાસે દસ્તાવેજી પુરાવા હોય તો તે SITને સોંપી દે. તપાસ એજન્સી તેની સંપૂર્ણ તપાસ કરશે. તેમણે રામભક્તોને સંબોધતાં કહ્યું હતું કે ભગવાન શ્રીરામે આપણને ‘મર્યાદા’નું પાલન શીખવ્યું છે અને ગૌરવપૂર્ણ જીવન જીવવાની પ્રેરણા આપી છે. આપણા પૂર્વજોએ ભગવાન શ્રીરામના પવિત્ર સ્થાનને પાછું મેળવવા માટે 500 વર્ષ સુધી સંઘર્ષ કર્યો હતો. આપણે પાંચ સદી સુધી રાહ જોઈ છે, તો હવે માત્ર 15 દિવસ વધુ રાહ જોવી જોઈએ. તેમણે અંતમાં કહ્યું કે ટ્રસ્ટની વિનંતી પર SITની રચના કરવામાં આવી છે અને તેની તપાસમાં “દૂધનું દૂધ અને પાણીનું પાણી” થઈ જશે. તેમાં કોઈ શંકા નથી.