શું તમારે રામ મંદિરમાં CEO નોકરીની કરવી છે? જાણો તમામ માહિતી

રામ મંદિરના સીઈઓ પદ માટે અરજીઓ મંગાવતી એક સૂચના જારી કરવામાં આવી છે. રસ ધરાવતા અરજદારો 18 જુલાઈ સુધીમાં અરજી કરી શકે છે. સીઈઓનો કાર્યકાળ ત્રણ વર્ષનો રહેશે.
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર (ટ્રસ્ટ) એ મંદિરના મુખ્ય કાર્યકારી અધિકારી (CEO) માટે નોકરીની જાહેરાત કરી છે. આ પદ કરાર આધારિત હશે. શરૂઆતમાં, કરાર ત્રણ વર્ષ માટે રહેશે. જો કામગીરી સારી રહેશે તો આ પદ લંબાવી શકાય છે. ટ્રસ્ટે સ્પષ્ટતા કરી છે કે ફક્ત 50 થી 70 વર્ષની વયના લોકો જ અરજી કરી શકે છે. અરજદારોને હિન્દી અને અંગ્રેજીનું સારું જ્ઞાન હોવું આવશ્યક છે. 18 જુલાઈના રોજ સાંજે 4 વાગ્યા સુધી અરજી કરી શકાય છે.
શ્રી રામ જન્મભૂમિ તીર્થ ક્ષેત્ર ટ્રસ્ટે સોમવારે સીઈઓ પદ માટે અરજીઓ મંગાવી હતી. આ પદ માટે પસંદ કરાયેલ વ્યક્તિ અયોધ્યામાં રામ મંદિરના પ્રથમ સીઈઓ હશે. ટ્રસ્ટે જણાવ્યું હતું કે શ્રી રામ જન્મભૂમિ મંદિરના સીઈઓ પદ માટે લાયક ઉમેદવારો અરજી કરી શકે છે. તેમાં ઉમેર્યું હતું કે 18 જુલાઈના રોજ સાંજે 4 વાગ્યા સુધી અરજીઓ સ્વીકારવામાં આવશે. આ નિમણૂક મહત્વપૂર્ણ છે કારણ કે તે મંદિરના પ્રસાદના કથિત ઉચાપતને લીધે થઈ રહી છે.
ટ્રસ્ટ જવાબદારીઓ નક્કી કરશે
રવિવારે, રામ મંદિર નિર્માણ સમિતિના અધ્યક્ષ નૃપેન્દ્ર મિશ્રાએ જણાવ્યું હતું કે પ્રથમ સીઈઓની જવાબદારીઓ અને સત્તાઓ ટ્રસ્ટ દ્વારા જ નક્કી કરવામાં આવશે, અને ટ્રસ્ટ અથવા સીઈઓના કાર્યમાં કોઈ સરકારી દખલગીરી રહેશે નહીં. તેમણે જણાવ્યું હતું કે સીઈઓની પ્રાથમિક જવાબદારી ટ્રસ્ટમાં ભક્તોનો વિશ્વાસ જાળવવાની રહેશે. સીઈઓ મંદિરના નાણાકીય બાબતોનું પણ નિરીક્ષણ કરશે, અયોધ્યાની મુલાકાત લેતા ભક્તોને જરૂરી સુવિધાઓ મળે તે સુનિશ્ચિત કરશે અને ટ્રસ્ટ પ્રત્યે જવાબદાર રહીને તેના સહાયક તરીકે કાર્ય કરશે. સીઈઓને કેટલી સત્તા સોંપવી તે ટ્રસ્ટ નક્કી કરશે.
નૃપેન્દ્ર મિશ્રાના મતે સીઈઓ ઓફિસના કામકાજ માટે જરૂરી સ્ટાફની નિમણૂક કરવા માટે સ્વતંત્ર રહેશે, જોકે સમગ્ર વહીવટ ટ્રસ્ટના નિયંત્રણ હેઠળ રહેશે. આ મહિનાની શરૂઆતમાં, ટ્રસ્ટે અરજીઓની તપાસ કરવા અને પદ માટે યોગ્ય ઉમેદવારોની ભલામણ કરવા માટે ત્રણ સભ્યોની સમિતિની રચના કરી હતી. સમિતિમાં સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત ન્યાયાધીશ જસ્ટિસ પ્રમોદ કોહલી, નિવૃત્ત લેફ્ટનન્ટ જનરલ વિષ્ણુકાંત ચતુર્વેદી અને NIT રાયપુરના ભૂતપૂર્વ ચેરમેન સુરેશ હાવરેનો સમાવેશ થતો હતો. મિશ્રાએ એ પણ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે તેઓ સમિતિનો ભાગ રહેશે નહીં અને કહ્યું હતું કે તેઓ 22 જુલાઈએ ટ્રસ્ટની બેઠકમાં હાજરી આપવાનો નિર્ણય તેના એજન્ડા જાણ્યા પછી લેશે. નૃપેન્દ્ર મિશ્રાએ ચંપત રાય વિશે કહ્યું હતું કે દેખરેખનો અભાવ હતો, વફાદારીનો નહીં.