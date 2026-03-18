શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ રાજ કુંદ્રાએ પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી પર ચિંતા વ્યક્ત કરી

શિલ્પા શેટ્ટીના પતિ અને ઉદ્યોગપતિ રાજ કુંદ્રાએ પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી અંગે કડક નિયમોની માંગ કરી છે. તેઓ બાળકોને સોશિયલ મીડિયાથી દૂર રાખવાની પણ હિમાયત કરે છે.
તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં, રાજ કુંદ્રાએ એક મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા પર વાત કરી. તેઓ ઓનલાઈન ઉપલબ્ધ પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી તરફ જનતા અને વહીવટીતંત્રનું ધ્યાન દોરવા માંગે છે. તેઓ આ મુદ્દા પર કડક નિયમોની ઇચ્છા પણ વ્યક્ત કરે છે. જાણો રાજ કુંદ્રાએ આ બાબતે શું કહ્યું.
તાજેતરમાં, ક્રિકેટર હરભજન સિંહે ઓનલાઈન પોર્નોગ્રાફિક વેબસાઇટ્સ પર પ્રતિબંધ મૂકવા અને કડક નિયમોની માંગ કરી હતી. ANI સાથે વાત કરતા તેમણે કહ્યું,”હું એક એવા મુદ્દા પર વાત કરવા માંગુ છું જે રાષ્ટ્રના તાત્કાલિક ધ્યાનને પાત્ર છે. છેલ્લા ચાર વર્ષથી હું સતત ટ્રોલિંગ, નફરત અને મીડિયા ટ્રાયલનો સામનો કરી રહ્યો છું. મને એક એવું ચિત્ર દોરવામાં આવ્યું છે જે વાસ્તવિકતાથી ઘણું દૂર છે. પરંતુ આજનું નિવેદન મારા વિશે નથી; તે આપણા સમાજના ભલા માટે છે.”
તેઓ આગળ જણાવે છે કે, “આજે, ઇન્ટરનેટ મફત,અનિયંત્રિત સામગ્રીથી ભરેલું છે. તે અપમાનજનક, વ્યસનકારક અને સરળતાથી સુલભ છે. આ ફક્ત નૈતિક ચિંતા નથી, તે એક સામાજિક ચિંતા છે.”
કડક કાર્યવાહીની પણ માંગ કરી
રાજ કુંદ્રાએ પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી પર પ્રતિબંધ મૂકવાની હાકલ કરી. તેઓ કહે છે કે, “ભારતે કડક નિયમો બનાવવાનું વિચારવું જોઈએ, જેમાં પોર્નોગ્રાફિક વેબસાઇટ્સ પર પ્રતિબંધનો સમાવેશ થાય છે, જે યુએઈ જેવા દેશોમાં કરવામાં આવ્યો છે. સલામત અને જવાબદાર ડિજિટલ વાતાવરણ બનાવવા માટે 16 વર્ષથી ઓછી ઉંમરના બાળકો માટે સોશિયલ મીડિયા પર પ્રતિબંધ મૂકવો જોઈએ.”
નોંધનીય છે કે 2021 માં, રાજ કુન્દ્રા પર મોબાઇલ એપ્લિકેશન દ્વારા અશ્લીલ સામગ્રી ફેલાવવાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો. આ કથિત કેસમાં તેમને કાનૂની મુશ્કેલીનો પણ સામનો કરવો પડ્યો હતો. રાજ કુન્દ્રાએ આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા.