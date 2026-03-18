રાહુલ ગાંધી સામે 200થી વધુ ભૂતપૂર્વ બ્યુરોક્રેટસે લખ્યો પત્ર, જાણો…

નવી દિલ્હી: સંસદ પરિસરમાં તાજેતરમાં બનેલી ઘટનાઓને લઈને કોંગ્રેસના નેતા અને લોકસભામાં વિપક્ષના નેતા રાહુલ ગાંધીની ભૂમિકા પર પ્રશ્નો ઉઠાવતાં 200થી વધુ નિવૃત્ત બ્યુરોક્રેટ્સ અને ભૂતપૂર્વ સૈનિક અધિકારીઓએ સંયુક્ત પત્ર જાહેર કર્યો છે. આ પત્રમાં સંસદની ગૌરવ અને મર્યાદાને ઠેસ પહોંચાડવાનો આરોપ લગાવીને રાહુલ ગાંધી પાસેથી જાહેરમાં માફી માગવાની માગ કરવામાં આવી છે.
17 માર્ચે જાહેર થયેલા આ પત્રમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે ભારતીય સંસદ દેશની બંધારણીય વ્યવસ્થાનું સર્વોચ્ચ મંચ છે, જ્યાં જનતાની સામૂહિક ઇચ્છા વ્યક્ત થાય છે અને કાયદાઓનું નિર્માણ થાય છે. સંસદની ગૌરવ માત્ર પરંપરાનો વિષય નથી, પરંતુ લોકતંત્રની બંધારણીય આત્માનો આવશ્યક ભાગ છે.આ પત્રમાં આગળ કહેવામાં આવ્યું છે કે સંસદીય પરંપરાઓ મુજબ લોકસભા અને રાજ્યસભાના કક્ષાઓ ઉપરાંત સંસદની સીડીઓ, કોરિડોર અને લોબી પણ સંસદ પરિસરનો અભિન્ન ભાગ છે અને આ તમામ સ્થળોએ સમાન મર્યાદા લાગુ પડે છે. નિવૃત્ત અધિકારીઓએ 12 માર્ચની ઘટનાનો ઉલ્લેખ કરતાં જણાવ્યું હતું કે તે દિવસે માનનીય અધ્યક્ષ દ્વારા સંસદ પરિસરમાં કોઈ પણ પ્રકારના પ્રદર્શન અથવા વિરોધ પર સ્પષ્ટ પ્રતિબંધ હોવા છતાં વિપક્ષના સાંસદોએ આદેશોની અવગણના કરી હતી.
આ પત્રમાં વધુમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે સંસદને લોકતંત્રનું મંદિર માનવામાં આવે છે, જ્યાં રાષ્ટ્રીય મહત્વના મુદ્દાઓ પર ગંભીર ચર્ચા થવી જોઈએ. પરંતુ આવી પ્રવૃત્તિઓ સંસદને વિચારવિમર્શના મંચને બદલે રાજકીય નાટકીયતાનું મંચ બનાવી દે છે. આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે રાહુલ ગાંધી દ્વારા સંસદની અંદર અને બહાર કરવામાં આવેલા આવાં કૃત્યો જાહેર ચર્ચાના સ્તરને ઘટાડે છે અને સંસદીય કાર્યવાહીમાં અવરોધ ઊભો કરે છે, જેને કારણે જાહેર સમય અને સંસાધનોનો પણ વ્યર્થ વપરાશ થાય છે.
पटना, बिहार: जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन ने सेना के 204 पूर्व सैनिकों और अधिकारियों द्वारा संसद परिसर में राहुल गांधी के आचरण के लिए उनसे माफी मांगने की मांग को लेकर कहा, “देखिए, ये घोर चिंता का विषय है। राहुल गांधी ने पूरे देश को निराश किया है। नेता प्रतिपक्ष से जो… pic.twitter.com/iYOpt0zgIS
નિવૃત્ત અધિકારીઓએ ખાસ ચિંતા વ્યક્ત કરી છે કે આવું વર્તન એવી વ્યક્તિ દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે, જે વિપક્ષના નેતા જેવા બંધારણીય પદ પર છે. સરકારને પ્રશ્ન પૂછવો લોકતંત્રનો અધિકાર છે, પરંતુ તે દરમિયાન દેશની લોકતંત્રિક સંસ્થાઓની પ્રતિષ્ઠાને નુકસાન ન પહોંચાડવું જોઈએ. સાંસદોને દેશના એક અબજથી વધુ નાગરિકોની લોકતંત્રિક આશાઓના પ્રતિનિધિ અને સંરક્ષક તરીકે વર્તવું જોઈએ.
નિવૃત્ત અધિકારીઓએ રાહુલ ગાંધી અને તેમના સહયોગીઓના વર્તનને લોકતંત્રિક સંસ્થાઓને કમજોર બનાવનાર ગણાવીને તેને અનુચિત ઠેરવ્યું છે. સાથે જ રાહુલ ગાંધીને દેશ સમક્ષ માફી માગવા અને પોતાના વર્તન પર આત્મમંથન કરવાની અપીલ કરવામાં આવી છે, જેથી સંસદની ગૌરવ, અધિકાર અને સંસ્થાગત પવિત્રતા જાળવી શકાય.