સમગ્ર દેશમાં કેવી રીતે ઉજવવામાં આવી રહી છે ઈદ, તસ્વીરોમાં જુઓ

નવી દિલ્હી: રવિવારે ભારતમાં અર્ધચંદ્રાકાર ચંદ્ર જોવા મળ્યો હતો, જે રમઝાનના પવિત્ર મહિનાના અંતને દર્શાવે છે. દેશભરમાં મુસ્લિમ સમુદાય આજે ઈદની ઉજવણી કરી રહ્યો છે. રવિવારે સાઉદી અરેબિયામાં પહેલી વાર ચાંદ દેખાયો તે પછી ઈદની ઉજવણી શરૂ થઈ ગઈ. સાઉદી અરેબિયામાં ભારત, પાકિસ્તાન અને અન્ય પડોશી દેશોના એક દિવસ પહેલા ચાંદ દેખાય છે. આ વખતે રમઝાન મહિનો 2 માર્ચથી શરૂ થયો હતો. આ આખા મહિના દરમિયાન મુસ્લિમો ઉપવાસ રાખે છે. ઈદ-ઉલ-ફિત્ર એ મુસ્લિમો માટે સૌથી પવિત્ર તહેવાર છે. રાષ્ટ્રપતિ દ્રૌપદી મુર્મુએ ઈદના અવસર પર શુભેચ્છા સંદેશમાં કહ્યું, ‘બધા દેશવાસીઓને, ખાસ કરીને મુસ્લિમ ભાઈઓ અને બહેનોને ઈદ-ઉલ-ફિત્રના શુભ અવસર પર શુભેચ્છાઓ.’ આ તહેવાર ભાઈચારાની ભાવનાને મજબૂત બનાવે છે અને કરુણા અને દાનની ભાવના અપનાવવાનો સંદેશ આપે છે. હું ઈચ્છું છું કે આ તહેવાર દરેકના જીવનમાં શાંતિ, સમૃદ્ધિ અને ખુશી લાવે અને દરેકના હૃદયમાં ભલાઈના માર્ગ પર આગળ વધવાની ભાવનાને મજબૂત બનાવે.

ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસરે દિલ્હીની સંસદ માર્ગ મસ્જિદમાં ભાજપ નેતા શાહનવાઝ હુસૈને નમાઝ અદા કરી.

ઈદ-ઉલ-ફિત્રના અવસરે દિલ્હીની ફતેહપુરી મસ્જિદમાં લોકો નમાઝ અદા કરવા માટે એકઠા થયા હતા.

ઈદના અવસર પર, ભોપાલની ઈદગાહ મસ્જિદમાં નમાજ અદા કરવા પહોંચેલા ઘણા લોકોએ પોતાના હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધી હતી. ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડે વક્ફ (સુધારા) બિલના વિરોધમાં આજે હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધીને નમાજ અદા કરવાની અપીલ કરી છે.- ઓલ ઈન્ડિયા મુસ્લિમ પર્સનલ લો બોર્ડે વક્ફ (સુધારા) બિલના વિરોધમાં લોકોને કાળી પટ્ટી પહેરીને ઈદની ઉજવણી કરવાની અપીલ કરી.

