ઈરાનની મિસાઈલો ‘રેડી ટુ લોન્ચ’ મોડમાં, તેહરાન અમેરિકા સાથે મુકાબલા માટે તૈયાર

તહેરાન: ઈદના તહેવાર વચ્ચે ઈરાન પર અમેરિકાના હુમલાનો ભય મંડરાઈ રહ્યો છે. પરંતુ ઈરાને સ્પષ્ટ કરી દીધું છે કે તે કોઈપણ અમેરિકન દબાણ સામે ઝૂકશે નહીં. અમેરિકન ધમકીઓનો સામનો કરવા માટે, તેહરાને તેની મિસાઇલો લોન્ચ મોડમાં તૈનાત કરી છે. ઈરાની સમાચાર એજન્સીઓએ કહ્યું છે કે ઈરાને તેની મિસાઈલો લોન્ચર પર લોડ કરી છે. આનો અર્થ એ થયો કે મિસાઇલ ફક્ત એક બટન દબાવવાથી લોન્ચ કરી શકાય છે.

તેહરાન ટાઈમ્સે અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાનની સશસ્ત્ર દળોએ અમેરિકાના લક્ષ્યોને નિશાન બનાવવા સક્ષમ મિસાઈલો વિકસાવી છે. ઉલ્લેખનીય છે કે રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે ધમકી આપી છે કે જો તેહરાન તેમની શરતો પર નવા પરમાણુ કરાર માટે સંમત નહીં થાય તો તેઓ લશ્કરી કાર્યવાહી કરી શકે છે.

ઈરાને આવી કોઈપણ કટોકટીનો સામનો કરવા માટે ‘લોન્ચ કરવા માટે તૈયાર’ મિસાઈલો રાખી છે. આ મિસાઇલોને દેશભરમાં ભૂગર્ભમાં રાખવામાં આવી છે અને આ મિસાઇલો હવાઈ હુમલાનો સામનો કરવા માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે.

ઈરાનની સમાચાર એજન્સી IRNA એ અહેવાલ આપ્યો છે કે ઈરાની સશસ્ત્ર દળોના ચીફ ઓફ સ્ટાફે વિરોધીઓને કડક ચેતવણી આપી છે કે ઇસ્લામિક રિપબ્લિક સામે કોઈપણ ખોટી ગણતરી અથવા આક્રમણનો શક્તિશાળી અને કડક જવાબ આપવામાં આવશે.

Information received by the Tehran Times indicates that Iran’s missiles are loaded onto launchers in all underground missile cities and are ready for launch.

Opening the Pandora’s box will come at a heavy cost for the U.S. government and its allies. pic.twitter.com/IR6YsxclYP

