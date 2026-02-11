ધમકી બાદ રણવીર સિંહ અને દીપિકાના ઘરની સુરક્ષા વધારાઈ

રણવીર સિંહને મળેલી ધમકી બાદ તેમની સોસાયટીમાં સુરક્ષા વધારી દેવામાં આવી છે, જેના કારણે સોસાયટીના સભ્યો ચિંતિત છે અને સશસ્ત્ર સુરક્ષા તૈનાત કરવા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી રહ્યા છે અને પોલીસ પાસેથી સ્પષ્ટતા માંગી રહ્યા છે.

 

રોહિત શેટ્ટી બાદ હવે રણવીર સિંહને પણ ધમકી આપવામાં આવી છે. એક અજાણ્યા વ્યક્તિએ વોટ્સએપ પર વોઇસ નોટ દ્વારા અભિનેતા પાસેથી કરોડો રૂપિયાની માંગણી કરી છે. એક તરફ પોલીસ આ મામલાની તપાસમાં વ્યસ્ત છે, તો બીજી તરફ અભિનેતાની સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખીને તેમના ઘરની સુરક્ષા પણ વધારી દેવામાં આવી છે. અભિનેતાના એપાર્ટમેન્ટની બહાર સશસ્ત્ર દળો તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે, જેના કારણે સમાજના અન્ય લોકો ચિંતિત છે. મળતી માહિતી મુજબ, મુંબઈના પ્રભાદેવી સ્થિત BEAU MONDE એપાર્ટમેન્ટમાં અભિનેતાને મળેલી ધમકીભરી નોટ બાદ, જ્યાં સુરક્ષા અને મકાન વિસ્તારમાં સશસ્ત્ર સુરક્ષા તૈનાત કરવામાં આવી છે, જેને ધ્યાનમાં રાખીને સોસાયટી કમિટીએ સ્થાનિક પોલીસને એક મેમોરેન્ડમ આપ્યું છે અને સ્પષ્ટતા માંગી છે.

સોસાયટીના સભ્યોએ સશસ્ત્ર સુરક્ષા પ્રત્યે અસંતોષ વ્યક્ત કર્યો

સોસાયટીએ સ્થાનિક પોલીસ સ્ટેશનને એક પત્ર સુપરત કર્યો હતો, જેમાં જણાવાયું હતું કે બિલ્ડિંગના જીમ અને કોમન એરિયામાં છ સશસ્ત્ર ગાર્ડ અને પોલીસ સુરક્ષા કર્મચારીઓ તૈનાત કરવામાં આવ્યા છે. સોસાયટીએ સ્થાનિક પોલીસ પાસેથી ત્રણ મુદ્દાઓ પર જવાબો માંગ્યા છે, જેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે આ સુરક્ષા તૈનાત કરતા પહેલા સોસાયટી પાસેથી કોઈ પરવાનગી લેવામાં આવી ન હતી, જેના કારણે સોસાયટીના સભ્યોમાં ચિંતા ફેલાઈ છે.

સોસાયટી તરફથી કોઈ પરવાનગી નથી

સોસાયટીની સમિતિએ સોસાયટીમાં સશસ્ત્ર સુરક્ષા કર્મચારીઓની તૈનાત અંગે પોલીસને એક મેમોરેન્ડમ સુપરત કર્યું હતું, જેમાં ત્રણ પ્રશ્નો ઉભા થયા હતા: 1. શું તૈનાત ખાનગી સુરક્ષા ગાર્ડ રહેણાંક સંકુલમાં લાઇસન્સ પ્રાપ્ત હથિયારો ધરાવે છે? 2. શું તેઓએ દાદર પોલીસ સ્ટેશન પાસેથી પરવાનગી લીધી છે? 3. ફ્લેટમાં તૈનાત પોલીસ કર્મચારીઓની વિગતો, જેમાં વિભાગ અને તૈનાતીની પ્રકૃતિનો સમાવેશ થાય છે.

રણવીરને ધમકીભર્યો વોઇસ મેસેજ મળ્યો

પ્રાથમિક માહિતી સૂચવે છે કે આ ધમકીભરી ઘટનામાં રણવીર સિંહના આસિસ્ટન્ટને વોઇસ નોટ મોકલવામાં આવી હતી. ઓડિયો મેસેજ દ્વારા ધમકી મોકલવામાં આવી હતી. એવી શંકા છે કે લગભગ 8 થી 10 અન્ય ફિલ્મ હસ્તીઓને ધમકીઓ મોકલવામાં આવી હશે. જોકે, મોટાભાગના કિસ્સાઓમાં કોઈ ઔપચારિક ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી નથી. નોંધનીય છે કે તાજેતરમાં જ, દિગ્દર્શક રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર ગોળીબારની ઘટના બની હતી. મુંબઈ પોલીસે આ કેસમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ કરી છે.

