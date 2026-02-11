રોહિત શેટ્ટી ફાયરિંગ કેસ: 5 આરોપીઓ સામે MCOCA હેઠળ કેસ દાખલ

મુંબઈ પોલીસે જુહુ, મુંબઈમાં ફિલ્મ નિર્માતા રોહિત શેટ્ટીના ઘરની બહાર થયેલા ગોળીબારના કેસમાં એક મોટું પગલું ભર્યું છે. આ સનસનાટીભર્યા ઘટનામાં સંડોવાયેલા આરોપીઓ સામે મહારાષ્ટ્ર કંટ્રોલ ઓફ ઓર્ગેનાઇઝ્ડ ક્રાઇમ એક્ટ (MCOCA) લાગુ કરવામાં આવ્યો છે. આ સનસનાટીભર્યા ઘટનામાં સામેલ તમામ આરોપીઓને આજે સાંજે ખાસ કોર્ટમાં હાજર થવાનું છે.
મુંબઈ ક્રાઇમ બ્રાન્ચનો એન્ટી-એક્સટોર્શન સેલ સમગ્ર કેસની તપાસ કરી રહ્યો છે. જુહુમાં રોહિત શેટ્ટીના નવ માળના મકાનમાં થયેલા ગોળીબારના સંદર્ભમાં અત્યાર સુધીમાં પાંચ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આરોપીઓની કસ્ટડી બુધવારે પૂરી થઈ રહી છે, તેથી તેમને આજે સાંજે ખાસ MCOCA કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવશે.
એક પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે કેટલાક આરોપીઓ અગાઉ ગંભીર ગુનાઓમાં સંડોવાયેલા છે. તેના આધારે, ક્રાઇમ બ્રાન્ચે કેસમાં કડક MCOCA કલમો ઉમેરી છે. આ ઘટના 1 ફેબ્રુઆરીના રોજ રાત્રે 12:45 વાગ્યે બની હતી. જુહુ વિસ્તારમાં રોહિત શેટ્ટીના મકાનના પહેલા માળે ઓછામાં ઓછા પાંચ રાઉન્ડ ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો.
આ દરમિયાન, એક ગોળી બિલ્ડિંગની અંદરના જીમના કાચ પર વાગી. આ ઘટનાથી વિસ્તારમાં ગભરાટ ફેલાયો. પોલીસે અત્યાર સુધીમાં આદિત્ય ગાયકી (19), સિદ્ધાર્થ યેનપુરે (20), સમર્થ પોમાજી (18), સ્વપ્નિલ સકત (23) અને આસારામ ફસાલેની ધરપકડ કરી છે. બધાની પૂછપરછ કરવામાં આવી રહી છે. પોલીસ સમગ્ર કાવતરાની તપાસ કરી રહી છે.
આ કેસમાં કુખ્યાત ગેંગસ્ટર લોરેન્સ બિશ્નોઈની ગેંગનું નામ પણ સામે આવ્યું છે. તેની ગેંગનો સભ્ય શુભમ લોંકર આ કેસમાં વોન્ટેડ આરોપીઓમાં સામેલ છે. તેણે રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબારની જવાબદારી સ્વીકારી હતી. શુભમ લોંકર પહેલાથી જ બાબા સિદ્દીકી હત્યા કેસ અને સલમાન ખાનના ઘરે ગોળીબારમાં વોન્ટેડ છે.
દરમિયાન, પોલીસે ખુલાસો કર્યો કે બોલિવૂડ અભિનેતા રણવીર સિંહને વોટ્સએપ પર અજાણ્યા વ્યક્તિઓ તરફથી ધમકીઓ મળી હતી. પોલીસને શંકા છે કે ખંડણી માટે આ ધમકીઓ પાછળ લોરેન્સ બિશ્નોઈ ગેંગના સભ્યોનો હાથ હોઈ શકે છે. રોહિત શેટ્ટીના ઘરે ગોળીબાર અને રણવીર સિંહ સામે ધમકી બાદ, પોલીસ હાઈ એલર્ટ પર છે.