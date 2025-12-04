ગુજરાતનું સફેદ રણ સાંસ્કૃતિક ભવ્યતા સાથે ફરી આવકારવા તૈયાર

અમદાવાદ: જેની લોકો આતુરતાથી રાહ જોતા હોય છે તે રણ ઉત્સવ સત્તાવાર રીતે શરૂ થઈ ગયો છે, જે ભારત અને વિશ્વભરના પ્રવાસીઓને કચ્છના મનમોહક સફેદ રણ તરફ ખેંચે છે. તેની શરૂઆતની જાહેરાત કરતા, ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ઉજવણીના મુખ્ય કેન્દ્ર ધોરડોની મુલાકાત લેવાની તૈયારી કરતા ઉત્સવની વૈશ્વિક આકર્ષણ પર પ્રકાશ પાડ્યો.
ક્ષિતિજમાં અનંતપણે ફેલાયેલો સફેદ રણનો વિશાળ વિસ્તાર, ગુજરાત માટે અનોખા એક નિમજ્જન સાંસ્કૃતિક અનુભવ માટે મંચ તૈયાર કરે છે. આ વર્ષનો રણ ઉત્સવ કચ્છના શ્રેષ્ઠને એકસાથે લાવે છે: પરંપરાગત માટીથી બનાવેલા ભૂંગા રહેઠાણ, જીવંત હસ્તકલા, પ્રાદેશિક ભોજન અને રોમાંચ-શોધકો માટે સાહસિક પ્રવૃત્તિઓની શ્રેણી. સાંસ્કૃતિક પ્રદર્શન, પ્રકાશ-અને-સાઉન્ડ શો અને સમર્પિત બાળકોના રમતના ક્ષેત્રો ઉત્સવના વાતાવરણમાં વધારો કરે છે, જે તેને પરિવારો અને પ્રવાસીઓ બંને માટે એક સમાવિષ્ટ સ્થળ બનાવે છે.
ધોરડો ઉપરાંત, મુલાકાતીઓ કચ્છના ઐતિહાસિક સ્થળો જેમ કે ધોળાવીરા, રોડ ટુ હેવન, લખપત, માતાનો મઢ, નારાયણ સરોવર, કાળો ડુંગર, સ્મૃતિવન અને માંડવીની મુલાકાત લઈ શકે છે – દરેક પ્રદેશના ઇતિહાસ, આધ્યાત્મિકતા અને કુદરતી સૌંદર્યનો એક ભાગ રજૂ કરે છે.
20 ફેબ્રુઆરી સુધી ચાલતો, રણ ઉત્સવ ગુજરાતના વારસા, કારીગરી અને આતિથ્યનો ઉત્સવ છે, જે મુલાકાતીઓને માત્ર કચ્છ જોવા માટે જ નહીં, પરંતુ તેના આત્માને અનુભવવા માટે પણ આમંત્રણ આપે છે. કચ્છના સફેદ રણમાં યોજાતો રણ ઉત્સવ 2000ના દાયકાના મધ્યમાં પ્રદેશની સમૃદ્ધ સંસ્કૃતિ, કારીગરી અને કુદરતી સૌંદર્યને વિશ્વ સમક્ષ પ્રદર્શિત કરવા માટે રાજ્ય-નેતૃત્વ હેઠળની પહેલ તરીકે શરૂ થયો હતો.
એક સાધારણ સાંસ્કૃતિક ઉત્સવ તરીકે શરૂ થયેલો આ ઉત્સવ ભારતના સૌથી પ્રતિષ્ઠિત પ્રવાસન કાર્યક્રમોમાંનો એક બની ગયો છે, જે દર વર્ષે લાખો મુલાકાતીઓને આકર્ષે છે. ૨૦૦૧ના વિનાશક ભૂકંપ પછી કચ્છના પુનરુત્થાન સાથે તેનો ઇતિહાસ ઊંડો જોડાયેલો છે – રણ ઉત્સવ કચ્છના કારીગરો, સંગીતકારો અને પરંપરાગત સમુદાયોને પ્રોત્સાહન આપીને સ્થાનિક આજીવિકાના પુનર્નિર્માણ માટે એક પ્લેટફોર્મ બન્યું. વર્ષોથી, તે ગુજરાતના સાંસ્કૃતિક ગૌરવ, વારસો, આતિથ્ય અને આર્થિક સશક્તિકરણના પ્રતીક તરીકે વિકસિત થયું છે.
આજે, આ ઉત્સવ કચ્છની લોકકલા અને હસ્તકલાના વારસાને જ સાચવે છે, પરંતુ આ પ્રદેશને વૈશ્વિક સ્થળ તરીકે પણ સ્થાન આપે છે, જે એક સમયે અલગ પડેલા મીઠાના રણને સ્થિતિસ્થાપકતા અને ઉજવણીમાં મૂળ ધરાવતી નવી ઓળખ આપે છે.