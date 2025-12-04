ENGIMACH 2025નું ઉદ્ઘાટન, લાખથી વધુ મુલાકાતી આવે તેવી અપેક્ષા 

ગાંધીનગર: ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી હર્ષ સંઘવીએ બુધવારે એશિયાના સૌથી મોટા એન્જિનિયરિંગ પ્રદર્શનોમાંના એકનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, જેનું નામ “ENGIMACH-2025” છે. 3 થી 7 ડિસેમ્બર દરમિયાન યોજાનાર પાંચ દિવસીય પ્રદર્શનમાં સેંકડો કંપનીઓ તેમના ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત કરશે જ્યારે આયોજકો 1 લાખથી વધુ લોકોની મોટી સંખ્યામાં આવવાની અપેક્ષા રાખે છે.ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રીએ આ પ્રસંગે કહ્યું કે ENGIMACH-2025 – વિશ્વના સૌથી મોટા એન્જિનિયરિંગ અને મશીનરી પ્રદર્શનમાં ભારત અને વિદેશમાંથી 1,100 થી વધુ કંપનીઓ ભાગ લેશે. તેમણે જણાવ્યું હતું કે 50,000થી વધુ મુલાકાતીઓએ આ કાર્યક્રમમાં ભાગ લેવા માટે નોંધણી કરાવી છે અને પાંચ દિવસીય પ્રદર્શન દરમિયાન આ સંખ્યા 1 લાખથી વધુ થવાની અપેક્ષા છે.
વિવિધ દેશોના 500થી વધુ પ્રતિનિધિઓ પણ તેમની હાજરી નોંધાવે તેવી શક્યતા છે. આ પ્રદર્શન રાજ્ય અને રાજ્યની બહાર કાર્યરત એન્જિનિયરિંગ અને મેન્યુફેક્ચરિંગ ક્ષેત્રોમાં કામ કરતી કંપનીઓ માટે કરોડો રૂપિયાનો વ્યવસાય પેદા કરશે તેવી અપેક્ષા છે. તે માત્ર કંપનીઓ માટે વ્યવસાય પેદા કરશે નહીં પરંતુ અમદાવાદ અને આસપાસના જિલ્લાઓમાં હોટલો સહિત નાના અને મધ્યમ કક્ષાના વ્યવસાયોને પણ લાભ આપશે અને સ્થાનિક રોજગારીનું સર્જન કરશે.
હર્ષ સંઘવીએ જણાવ્યું હતું કે ગુજરાત વાઇબ્રન્ટ સમિટના ભાગ રૂપે બનાવવામાં આવેલ વિશ્વ કક્ષાના પ્રદર્શન કેન્દ્રે વૈશ્વિક કાર્યક્રમોનું ધ્યાન ખેંચ્યું છે, જેના પરિણામે ગાંધીનગરના હેલિપેડ ગ્રાઉન્ડ પર અનેક રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રદર્શનો યોજાઈ રહ્યા છે, જેના પરિણામે સ્થાનિક વેપારીઓ માટે નોંધપાત્ર વ્યવસાય થયો છે. ભાગ લેતી કંપનીઓને વધુ સારી સુવિધાઓ પૂરી પાડવા માટે, રાજ્ય સરકાર આ કેન્દ્રને વિશ્વ કક્ષાના પ્રદર્શન કેન્દ્રમાં વિકસાવવાનો પણ પ્રયાસ કરશે.
અંદાજે 100,000 ચોરસ મીટરના વિસ્તારમાં ફેલાયેલા આ પ્રદર્શનમાં 10,000 થી વધુ ઉત્પાદનો પ્રદર્શિત કરવામાં આવશે. આ પ્રદર્શનમાં વિવિધ ઉદ્યોગો વચ્ચે “આંતરરાષ્ટ્રીય ખરીદદાર-વેચાણકર્તા મીટ” પણ હશે.
ગુજરાતના નાયબ મુખ્યમંત્રી અને ઉદ્યોગ મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ પ્રદર્શનમાં વિવિધ કંપનીઓના સ્ટોલની મુલાકાત લીધી હતી અને કંપની માલિકો સાથે AI અને રોબોટ આધારિત મશીનરી તેમજ ટેકનોલોજી અપડેટ્સ અંગે વાતચીત પણ કરી હતી. તેમણે તમામ ઉદ્યોગપતિઓને મોદી સરકારના “મેક ઇન ઇન્ડિયા”, “આત્મનિર્ભર ભારત” અને “સ્વદેશી અભિયાન” ને પ્રોત્સાહન આપવા વિનંતી કરી હતી જેથી દેશને એન્જિનિયરિંગ મશીનરી અને ઉત્પાદનમાં વધુ આત્મનિર્ભર બનાવી શકાય.