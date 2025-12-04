દિલ્હી-મુંબઈના વિમાન ભાડા 20,000ને પાર! 150 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ અચાનક રદ

નવી દિલ્હી: દિલ્હી-મુંબઈ રૂટ પર, સામાન્ય રીતે ભાડા આસમાને પહોંચે છે. મોટા પાયે ફ્લાઇટ વિલંબ, રદ અને એરલાઇન્સમાં ચાલી રહેલી ઓપરેશનલ સમસ્યાઓ હવે ટિકિટના ભાવ પર સીધી અસર થઈ રહી છે. દિલ્હી-મુંબઈના વિમાન ભાડા 20,000 રૂપિયાથી વધુ વધી ગયા છે.
દેશની સૌથી મોટી એરલાઇન બે દિવસથી ઓપરેશનલ ખામીઓના જાળામાં ફસાઈ ગઈ છે જેના કારણે મુસાફરોની મુસાફરીમાં ભારે અવરોધ ઉભો થયો છે. દરેક મુખ્ય એરપોર્ટ પર ટિકિટો માટે લાઇનો લાગેલી છે, પરંતુ ફ્લાઇટ્સ કાં તો રદ થઈ રહી છે અથવા કલાકો સુધી મોડી પડી રહી છે.
બે દિવસમાં 200થી વધુ ફ્લાઇટ્સ રદ
મંગળવાર અને બુધવારે 150થી વધુ ઇન્ડિગો ફ્લાઇટ્સ અચાનક રદ કરવામાં આવી હતી. બુધવારે જ, ઘણા મોટા શહેરોમાં ફ્લાઇટ્સ ખોરવાઈ હતી જેમ કે:
બેંગલુરુ: 42 ફ્લાઇટ્સ રદ
દિલ્હી: 38
મુંબઈ: 33
અમદાવાદ: 25
હૈદરાબાદ: 19
ઇન્દોર: 11
કોલકાતા: 10
બે દિવસમાં કુલ 200 થી વધુ ફ્લાઇટ્સ પ્રભાવિત થઈ હતી અને સેંકડો ફ્લાઇટ્સ મોડી પડી હતી.
મુસાફરોની ધીરજ ખૂટી, એરપોર્ટ્સ અંધાધૂંધી
ફ્લાઇટ્સ અચાનક બંધ થવાથી દેશભરના એરપોર્ટ્સ પર ભારે ભીડ જોવા મળી હતી. ટિકિટ કાઉન્ટર પર લોકો દલીલ કરતા જોવા મળ્યા હતા, જ્યારે પરિવારો લાંબી કતારોમાં ફસાયેલા જોવા મળ્યા હતા. એક નિવેદનમાં, ઇન્ડિગોએ અસુવિધા બદલ ખેદ વ્યક્ત કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે હવામાન, સિસ્ટમ સંબંધિત ટેકનિકલ ખામીઓ અને સ્ટાફિંગ નિયમોમાં ફેરફારને કારણે પરિસ્થિતિ વધુ વણસી છે. કંપનીનો દાવો છે કે આગામી 48 કલાકમાં સામાન્ય કામગીરી પુનઃસ્થાપિત કરવાના પ્રયાસો કરવામાં આવી રહ્યા છે. દરમિયાન, નાગરિક ઉડ્ડયન મહાનિર્દેશાલય (DGCA) એ તાત્કાલિક સમગ્ર બાબતનો અહેવાલ માંગ્યો છે – કંપની પાસેથી કટોકટી શા માટે ઊભી થઈ અને તેને ઉકેલવા માટેની તેની વ્યૂહરચના અંગે વિગતો માંગી છે.
FDTL નિયમોનો નવો રાઉન્ડ સમસ્યાનું મૂળ કારણ બન્યો
ફ્લાઇટ ડ્યુટી ટાઇમ લિમિટેશન (FDTL) નિયમોના નવા રાઉન્ડના અમલીકરણથી ક્રૂની ઉપલબ્ધતામાં અચાનક ઘટાડો થયો છે. પરિણામે, ઘણા વિમાનો એરપોર્ટ પર તેમને ચલાવવા માટે જરૂરી ક્રૂ ઉપલબ્ધ ન હોય ત્યાં પાર્ક કરવામાં આવે છે. ઇન્ડિગોએ વિલંબ અને રદ કરવાની મોટી સંખ્યાને સ્વીકારી, જેમાં ટેકનિકલ સમસ્યાઓ અને ટર્મિનલ પર ભીડ સમસ્યાને વધુ વકરી રહી છે.
ઇન્ડિગોએરલાઇન જણાવે છે કે,
રદ કરાયેલ ફ્લાઇટ્સના મુસાફરોને ફરીથી શેડ્યૂલ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જો ઇચ્છા હોય તો સંપૂર્ણ રિફંડ આપવામાં આવી રહ્યું છે. રાહત ટીમો વિલંબિત ફ્લાઇટ્સ પર મુસાફરોને સહાય પૂરી પાડી રહી છે. કંપનીએ પુનઃરોચ્ચાર કર્યો કે મુસાફરોની સલામતી અને આત્મવિશ્વાસ તેની ટોચની પ્રાથમિકતા છે. ઇન્ડિગોએ મુસાફરોને એરપોર્ટ પર ભીડ અને વધારાની મુશ્કેલી ટાળવા માટે ઘરેથી નીકળતા પહેલા નવીનતમ ફ્લાઇટ સ્થિતિ તપાસવાની પણ સલાહ આપી છે.