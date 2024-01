રામ લલ્લાના અભિષેક બાદ દેશભરમાં દીપોત્સવની ઉજવણી

રામલલા અયોધ્યા પહોંચ્યા છે. આજે રામલલા નવનિર્મિત મંદિરમાં બિરાજમાન થયા છે અને તેમના જીવનનો અભિષેક પણ પૂર્ણ થયો છે. અવધમાં રામના આગમનથી આખો દેશ રામમય બની ગયો છે. જેમ જેમ સાંજ આવતી જાય છે તેમ તેમ સમગ્ર દેશ દીવાઓથી ઝળહળી ઉઠે છે જાણે દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી રહી હોય. અયોધ્યા સહિત સમગ્ર દેશમાં દીપોત્સવની ધામધૂમથી ઉજવણી થઈ રહી છે. સાંજ પડતાં જ આખો દેશ દીવાઓથી ઝગમગી ઉઠ્યો છે. દિવાળીની જેમ જ લોકોએ પોતાના ઘરોને દીવાઓ અને રોશનીથી શણગાર્યા છે. આ સાથે આતશબાજી પણ જોવા મળી હતી. લોકો બાલ્કનીઓથી લઈને ઘરની છત સુધી દીવા પ્રગટાવી રહ્યા છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કાર્યક્રમ પહેલા પીએમ મોદીએ અયોધ્યામાં એરપોર્ટ અને અન્ય વિકાસ કાર્યોના ઉદ્ઘાટન સમયે 22 જાન્યુઆરીએ દિવાળી મનાવવાની અપીલ કરી હતી.

પીએમ આવાસ પર પણ દિવાળીની ઉજવણી

વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી પોતે તેમના નિવાસસ્થાન એટલે કે પીએમઓમાં દીપ પ્રગટાવી ઉજવણી કરી હતી. આજે પીએમ આવાસ પર પણ દિવાળીની ઉજવણી કરવામાં આવી. પીએમ મોદીએ શ્રી રામ જ્યોતિ પ્રગટાવી હતી. PMની સાથે મંત્રીમંડળમાંના તેમના સાથીદારો પણ ભગવાન રામના અયોધ્યા આગમન પર તેમના નિવાસસ્થાને શ્રી રામ જ્યોતિ પ્રગટાવી રહ્યા છે. વડાપ્રધાને ટ્વીટ કરીને કહ્યું છે કે આ શુભ અવસર પર હું તમામ દેશવાસીઓને વિનંતી કરું છું કે તેઓ રામજ્યોતિ પ્રગટાવે અને તેમના ઘરોમાં પણ રામલલાનું સ્વાગત કરે. જય સિયા રામ!

VIDEO | PM @narendramodi lits ‘Ram Jyoti’ at his official residence. #RamMandirPranPrathistha pic.twitter.com/8olAZsHcip

દરેક નાના-મોટા મંદિરોને શણગારવામાં આવ્યા છે

ભગવાન રામના આગમનને ધ્યાનમાં રાખીને દેશભરના લગભગ દરેક નાના-મોટા મંદિરોને શણગારવામાં આવ્યા છે. પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમયે અનેક મંદિરોમાં વિશેષ પ્રાર્થના પણ કરવામાં આવી હતી. અયોધ્યામાં રામલલાના અભિષેક સમયે દેશના મોટાભાગના મંદિરોમાં ભંડારાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જ્યાં લોકો ભગવાનનો પ્રસાદ સ્વીકારતા જોવા મળ્યા હતા. વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ રામ લલ્લાના અભિષેકને નવા યુગના આગમનનું પ્રતીક ગણાવ્યું. આ સાથે પીએમએ લોકોને 1000 વર્ષ સુધી મજબૂત, ભવ્ય અને દિવ્ય ભારતનો પાયો બનાવવાનું આહ્વાન કર્યું. સિયાવર રામચંદ્ર કી જય અને જય શ્રી રામના નારા સાથે લોકોને સંબોધતા પીએમ મોદીએ કહ્યું કે આજનો દિવસ માત્ર જીતનો જ નહીં પરંતુ નમ્રતાનો પણ પ્રસંગ છે. તેમણે કહ્યું કે રામ મંદિર સમૃદ્ધ અને વિકસિત ભારતના ઉદયનું સાક્ષી બનશે.

VIDEO | Ram Mandir Pran Pratishtha: Deepotsav organised on streets of Ayodhya. #RamMandirPranPratishtha #AyodhyaRamMandir pic.twitter.com/Rz9eTRayZM



1000 વર્ષ જૂના ભારતનો પાયો નાખવાની અપીલ

પીએમએ વધુમાં કહ્યું કે, આપણે આજથી આગામી 1000 વર્ષ સુધી ભારતનો પાયો નાખવાનો છે. મંદિરના નિર્માણ સાથે આગળ વધીને, આપણે બધા દેશવાસીઓ હવેથી એક મજબૂત, સક્ષમ, ભવ્ય અને દિવ્ય ભારતના નિર્માણ માટે શપથ લઈએ. તે હજુ પણ ગર્ભગૃહની અંદર પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા સમારોહ દરમિયાન અનુભવાયેલા દૈવી સ્પંદનો અનુભવી શકે છે.

VIDEO | Union Minister @nitin_gadkari performs aarti at Sri Poddareshwar Ram Temple in Nagpur on the occasion of Ram Mandir Pran Pratishtha ceremony.#RamMandirPranPratishtha #AyodhyaRamMandir pic.twitter.com/rtytlr2Sbe

— Press Trust of India (@PTI_News) January 22, 2024