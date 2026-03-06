UPSCનું પરિણામ જાહેર, રાજસ્થાનના ડોક્ટર અનુજ અગ્નિહોત્રી ટોપર

નવી દિલ્હી: રાજસ્થાનના અનુજ અગ્નિહોત્રીએ સિવિલ સર્વિસ પરીક્ષા 2025 માં ટોચનું સ્થાન મેળવ્યું છે જ્યારે તમિલનાડુના રાજેશ્વરી સુવે એમ.એ પરીક્ષામાં બીજું સ્થાન મેળવ્યું છે. પરિણામમાં 958 ઉમેદવારો IAS (ભારતીય વહીવટી સેવા), IFS (ભારતીય વિદેશ સેવા), IPS (ભારતીય પોલીસ સેવા) અને અન્ય સેવાઓમાં પસંદગી માટે સફળતા મેળવી છે.  રાજેશ્વરી સુવે એમ. CSE 2025માં પ્રથમ ક્રમાંકિત મહિલા ઉમેદવાર છે. ટોચના 10 ઉમેદવારોમાં બે વધુ મહિલાઓ છે.

અનુજ અગ્નિહોત્રી રાજસ્થાનના ચિત્તોડગઢ જિલ્લાના છે. કોટાની M.B. પબ્લિક સિનિયર સેકન્ડરી સ્કૂલમાંથી બારમું ધોરણ પૂર્ણ કર્યું. ઓલ ઈન્ડિયા ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ મેડિકલ સાયન્સ (AIIMS) જોધપુરમાંથી તેમણે MBBS કર્યું છે. બીજું સ્થાન મેળવતા પહેલા, રાજેશ્વરી TMPSC ગ્રુપ 1 (ડેપ્યુટી કલેક્ટર)માં ટોચનું સ્થાન મેળવી ચૂક્યા હતા. યાદીમાં ત્રીજા ક્રમે ચંદીગઢના આકાશ ધુલ છે.

આ વર્ષના CSEમાં, કુલ 958 સફળ ઉમેદવારોમાંથી, 317 સામાન્ય શ્રેણીના ઉમેદવારોએ CSE પરીક્ષા પાસ કરી છે, જ્યારે 104 આર્થિક રીતે નબળા વર્ગ (EWS)ના ઉમેદવારો, 306 અન્ય પછાત વર્ગ (OBC)ના ઉમેદવારો અને 73 અનુસૂચિત જનજાતિ (ST) શ્રેણીના ઉમેદવારોએ અંતિમ પરીક્ષા પાસ કરી છે. ઓગસ્ટ 2025માં યોજાયેલી લેખિત પરીક્ષા અને ડિસેમ્બર 2025થી ફેબ્રુઆરી 2026 વચ્ચે વ્યક્તિત્વ પરીક્ષણના સ્કોરનો સમાવેશ થાય છે. એક સત્તાવાર નિવેદનમાં જણાવાયું છે કે સરકાર દ્વારા ભરવામાં આવનારી ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા કુલ 1,087 છે.

પરીક્ષા માટેના નિયમોમાં સમાવિષ્ટ જોગવાઈઓને ધ્યાનમાં રાખીને ઉપલબ્ધ ખાલી જગ્યાઓની સંખ્યા અનુસાર વિવિધ સેવાઓમાં નિમણૂકો કરવામાં આવશે, જેમાં ઉમેર્યું હતું કે 1,087 ખાલી જગ્યાઓમાં 180 IAS, 55 IFS, 150 IPS, 507 સેન્ટ્રલ સર્વિસીસ ગ્રુપ ‘A’, 195 ગ્રુપ ‘B’ સેવાઓનો સમાવેશ થાય છે, એમ તેમાં જણાવાયું છે.

