ઇઝરાઇલ-ઈરાન યુદ્ધઃ ફાર્મા એક્સપોર્ટર્સને રૂ. 5000 કરોડ સુધીના નુકસાનની શક્યતા

નવી દિલ્હીઃ વેસ્ટ એશિયામાં ફાર્મા શિપમેન્ટ લગભગ સંપૂર્ણપણે બંધ થવાને કારણે માત્ર આ મહિનામાં જ નિકાસ મૂલ્યમાં રૂ.2500થી રૂ. 5000 કરોડ સુધીનું નુકસાન થવાની શક્યતા છે, કારણ કે અમેરિકા-ઇઝરાઇલ અને ઈરાન વચ્ચે વધતા જતા યુદ્ધને કારણે ફ્રેઇટ રેટ લગભગ બમણા થઈ ગયા છે, એવી ચેતવણી ફાર્માસ્યુટિકલ્સ એક્સપોર્ટ પ્રમોશન કાઉન્સિલ ઓફ ઇન્ડિયા (Pharmexcil)એ આપી છે.

એક્સપોર્ટર્સને દરેક શિપમેન્ટ પર $ 4000થી $ 8000 સુધીનો વધારાનો સરચાર્જ ચૂકવવો પડી રહ્યો છે. જેને કારણે ગલ્ફ દેશો અને વેસ્ટ એશિયા માર્કેટ પર ખૂબ જ આધારિત દવા ઉત્પાદકો માટે લોજિસ્ટિક્સ ખર્ચ વધ્યો છે. વધેલા ઈન્શ્યોરન્સ પ્રીમિયમ, ઇંધણના વધેલા ભાવ અને લાંબા માર્ગો અપનાવવાને કારણે થતા ઓપરેશનલ વિલંબ આ વધારાનાં મુખ્ય કારણો છે.

Pharmexcilના ચેરમેન નમિત જોષીએ જણાવ્યું હતું કે કાચા તેલના વધેલા ભાવ અને અનિશ્ચિત ટ્રાંઝિટ સમયને કારણે એક્ટિવ ફાર્માસ્યુટિકલ ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ (API) ખરીદવાની કિંમત અને ઇન્વેન્ટરી મેનેજમેન્ટ બંને મુશ્કેલ બન્યા છે. તેને કારણે મોટા અને મધ્યમ કદના ફાર્મા એક્સપોર્ટર્સની વર્કિંગ કેપિટલ સાયકલ પર દબાણ વધી રહ્યું છે. તેમણે કહ્યું હતું કે લોજિસ્ટિક્સનું દબાણ ખૂબ ઝડપથી વધી રહ્યું છે. આ યુદ્ધને કારણે શિપમેન્ટ માટે મહત્વપૂર્ણ જળમાર્ગ સ્ટ્રેટ ઓફ હોર્મુઝ પણ પ્રભાવિત થયો છે. અહીંથી ભારતનું લગભગ 50 ટકા તેલ અને લગભગ 80 ટકા નેચરલ ગેસ પસાર થાય છે. દવાઓ, API અને ટેમ્પરેચર-સેન્સિટિવ ફોર્મ્યુલેશન્સની સમયસર ડિલિવરી માટે જરૂરી રેડ સી અને ગલ્ફના મુખ્ય સમુદ્રી માર્ગો પણ અસરગ્રસ્ત થયા છે.મિડલ ઈસ્ટ ભારતની દવા ઉદ્યોગ માટે મહત્વપૂર્ણ માર્કેટ

આ વિસ્તારોમાં ભારતની ફાર્મા નિકાસ નાણાકીય વર્ષ 2021માં $ 1.32 અબજ હતી, જે નાણાકીય વર્ષ 2025માં વધીને $ 1.75 અબજ થઈ છે. UAE, સાઉદી અરેબિયા, ઓમાન અને કુવૈત જેવાં મોટાં બજારો ભારતીય સસ્તી અને જેનેરિક દવાઓ પર ભારે પ્રમાણમાં નિર્ભર છે, જેને કારણે ભારત આ વિસ્તારમાં એક મહત્વપૂર્ણ લાઇફલાઇન સપ્લાયર બની ગયું છે.

